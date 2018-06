Para Samaniego, la oposición local “es mas macrista que el propio Macri”

Compartir











Para el Diputado Provincial por el PJ, Agustín Samaniego, es “inaceptable que un legislador de la oposición formoseña haga una propuesta insólita e incoherente”, respecto del tema del tarifazo, tras entender que “ellos generan los problemas y pretenden que las provincias los solucionen” y finalmente los culpó de no “defender los intereses de la provincia a la que representan”.

Respecto de las declaraciones del diputado (Osvaldo) Zárate, explico que “Formosa, como todas las provincias tiene nula incidencia en los costos de la energía eléctrica, como así también escasa capacidad de solucionar el problema”. Opino que “con ese criterio también se le podría exigir que la provincia subsidien los aumentos desmedidos de combustibles o de la canasta básica que son consecuencia de la devaluación y que son precios y costos definidos por la política económica nacional”, por lo que entiende que “por eso no se les puede exigir a las provincias que acudan de manera subsidiaria a solucionar el problema”.

Por otra parte, expresó que “no se puede comparar la capacidad financiera de una provincia como Formosa, con la capacidad financiera que tiene un Estado como la Nación. Asimismo fue enfático al afirmar “que eso lo haga un analista económico porteño, hasta sería aceptable, pero que un diputado de Formosa que vive, acá en Formosa haga esa propuesta es insólito y disparatado y tan inaudita que es difícil ensayar una respuesta a tanta incoherencia”.

En ese punto reflexionó que el oficialismo nacional “genera un problema para la sociedad, y quieren que la provincia lo solucione de manera compartida”, y aclaró que “la tarifa social no solamente es producto de una decisión y subsidiada con fondos de Nación, sino que la provincia también ayuda para que la tarifa social se logre en gran cantidad de usuarios formoseños”. E insistió en que la tarifa de costo de energía se definió por una decisión del Gobierno nacional.

Recordó además que “teóricamente los subsidios se habían quitado para ahorrar dinero, al tiempo que se preguntó “¿Qué se hizo con ese dinero? porque decían que era para disminuir el déficit fiscal y lograr un mejoramiento en la economía, cuando la realidad nos demuestra que no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado drásticamente la economía”.

Reflexionó recordando que “decían que había que sacar Fútbol para Todos, había que aumentar los impuestos y servicios públicos y sacar subsidios para construir más Jardines de Infantes y hasta hoy no hicieron ni uno. No entienden que las medidas aplicadas hasta la fecha no le dieron resultados y no entienden que nada les garantiza que aplicadas a mayor medidas den resultados”.

Para Samaniego la UCR-PRO local “tiene un comportamiento demagógico y hasta cínico sobre el tema de las tarifas, inusitado que no condice con los de otras provincias que reconocen el equívoco del Gobierno Nacional. Incluso Lilita Carrió admitió que el aumento de las tarifas era insostenible. Lamentablemente nos ha tocado esta oposición incoherente que con su actitud solo demuestra que no se dan cuenta que el tarifazo afecta a Formosa y a todos los formoseños, donde el aire no es un lujo, sino una necesidad”.

Insistió en cuestionar que “la oposición formoseña, es mas macrista que Macri, sin un atisbo para expresar el mínimo disenso con el gobierno nacional, demostrando una posición que es inexplicable e inentendible que creen que apoyar al gobierno, es decir a todo que sí. La verdad es que sus acciones son lamentables ya que sus acciones no defienden a la provincia a la que representan. En síntesis no piensan en su pueblo”.