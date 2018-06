Vecchietti: “La gente ya no puede soportar estos aumentos tarifarios”

Compartir











“Los senadores de la Nación han escuchado la voz de la gente, que ya no puede soportar estos aumentos tarifarios que son de una irracionabilidad absoluta”, señaló la diputada nacional de Formosa Inés Beatriz Lotto de Vecchietti (FPV-PJ) sobre la aprobación de la ley que retrotrae el valor de las tarifas de servicios públicos a noviembre de 2017, que ya fue vetada por el presidente Mauricio Macri.

Subrayó la legisladora formoseña que “los senadores de la Nación han escuchado la voz de la gente, que ya no puede soportar estos aumentos tarifarios, que son de una irracionabilidad absoluta”.

El Gobierno Nacional, indicó, “tiene que fijarse cómo cambiar la política económica porque esto no es solamente el tema de las tarifas, sino es la política económica que está implementando, la cual está en contra del pueblo, de la gente más vulnerable y de la generación de empleo”.

En tal sentido, lamentó que “este clamor de la gente no llegó a los poderes centrales porque no escuchan al pueblo”, criticando que “se fijan sólo en el costo fiscal de lo que significa la rebaja de tarifas que se votó este miércoles y se convirtió en ley, pero no en los descalabros económicos que producen, por ejemplo, con las Lebacs, las corridas cambiarias o los astronómicos intereses que están pagando”.

Advirtió Vecchietti que con el veto de Macri a la ley “se están desconociendo las instituciones de la República y esto es lo más preocupante”.

“Ya hemos pasado por esto en el ‘76 y no creo que la gente lo acepte porque hemos sufrido mucho. No podemos volver a lo de antes, a épocas ya conocidas y vividas. Hay que ser sinceros y trabajar para adelante. Mientras se sigan abriendo las importaciones y no se apueste a la industria nacional creo que estamos complicados para el crecimiento”, finalizó.