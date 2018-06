Discusión por tarifazo en el Senado

Compartir











Tras el veto presidencial a la Ley anti-tarifazos, el Senador Nacional por la Provincia de Formosa, José Mayans, aseguró que el presidente Macri “no entiende el mensaje, ni las necesidades del pueblo”, al tiempo que calificó al veto como “un gesto soberbio que demuestra la persistencia en las políticas que llevaron al país al endeudamiento y a una farra financiera impresionante.”

El legislador formoseño explicó que este veto en lenguaje común y corriente “significa que quieren llevar el costo del megavatio de 98 a 1930 pesos. Lo que sería prácticamente letal para el pueblo. Pero también implica que van a seguir ganando millones las compañías generadoras de energía de los amigos del presidente como Caputo , siguiendo con una política que castiga a los trabajadores.”En ese sentido reflexionó “siguen con la misma cantaleta, siguen sin entender las necesidades de la gente y esto es lo realmente grave del tema.

Mayans opino que “el veto dice claramente que la energía va a seguir aumentando, lo que afecta no solamente a las familias, sino también a las Pymes, máxime si no se tiene en cuenta lo que justamente contemplaba la ley de ver el desarrollo socio económico de cada región. Es decir que contemple las necesidades de cada provincia”

Ejemplificó que “en Formosa como en otras del norte del país es prácticamente imposible vivir sin aire acondicionado debido a las altas temperaturas imperantes, lo mismo que para Buenos Aires o provincias del sur que es una necesidad inevitable la calefacción”.

Respecto de la posición de su par formoseño por Cambiemos fue claro al afirmar que “lo de Naidenoff fue lamentable, en un ejercicio de adulación hacia el poder ejecutivo que a mí me parece indebida por el hecho de que en algún momento tiene que haber sensatez”

Tras aclarar que sin hacer ninguna crítica personal hacia su persona entiende “él como presidente del bloque reflejar el pensamiento de la visión de la política que tiene Cambiemos, ese es su trabajo.”

Finalmente dijo que “en el gobierno nacional hay un esquema de corrupción financiera impresionante, donde no es que no entienden lo que están haciendo sino que se la llevan en pala a través de turbias maniobras financieras. En las decisiones no existen casualidades, no es una cosa imprevista, ni que no entienden ya que son gente preparada, si no que lo que hay es una transferencia económica brutal.”

En ese sentido resaltó “tienen una visión de la economía donde lo que menos importa es el pueblo, lo que representa un retroceso social que no tiene en cuenta los derechos de las personas de vivir con dignidad. Refleja el verdadero y autentico pensamiento que tienen y lo ocultaron a través del marketing y el blindaje mediático, pero les salta por todos lados ese “antipueblo” que tienen.”