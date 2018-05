Advierten que fallo judicial develo el “fraude” a usuarios de los servicios públicos

Compartir











El Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, consideró “ejemplar” el fallo de la Justicia Federal de Dolores, Provincia de Buenos Aires, que dictó una medida cautelar disponiendo que a partir de ayer y dentro de los próximos 90 días “todas las prestatarias del servicio de gas del país se abstengan de llevar adelante cualquier corte o suspensión del servicio de gas… como consecuencia de la falta de pago”.

“La sentencia, -remarcó el funcionario-, como el mismo resolutorio reza: fue emitida “a los fines de garantizar elementales situaciones vinculadas al acceso al referido servicio público y así proteger a los sectores más vulnerables que pudieron ser afectados por el posible actuar ilegítimo del Estado”.

A la pregunta de ¿Dónde se encontraría el susodicho actuar contrario a la ley? El Ombudsman fue contundente: “En que el Gobierno Nacional pretendió hacer creer que la tarifa para la provisión del gas natural surgiría del libre juego de los actores del mercado y no sólo terminó fijándolo, sino que lo hizo por un mayor valor a lo de los precios internacionales, sin audiencia pública e incluyendo en el costo final los ítems de exploración e inversión para la expansión de las empresas, los cuales no tienen por qué ser soportados por el usuario. En suma, el fallo vino a develar la existencia de un fraude a los destinatarios de los servicios públicos que se materializa tanto en la imposición de cargas ilegítimas sobres sus bolsillos, como en la imposición de tarifas exorbitantes, arbitrarias, abusivas e ilegales, por cuanto no se cumplió con el necesario proceso de participación ciudadana para fijarlas.