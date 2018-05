Denuncian intención de dilatar tema tarifas

Compartir











Frente a las consultas recibidas en la Defensoria del Pueblo por parte de los usuarios de algunos barrios del denominado Circuito 5 de esta ciudad, quienes expresaron su sorpresa y preocupación debido a que en el periodo 2/18 de sus facturas de energía electrica se consignó un consumo irrisorio que rondaba entre los 11 y 15 kws bimestrales y en el periodo siguiente, es decir, el periodo 3/18, se encontraron con registros que duplicaban sus promedios de consumo y, por ende, con importes muy elevados, superiores a sus posibilidades de pago, el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca señalo que por lo que informo la distribuidora deben acercarse inmediatamente a la Empresa REFSA, donde analizaran cada caso y, de corresponder, refacturaran el periodo en cuestión

Todos los que hayan advertido esta situación, deben concurrir a la empresa REFSA, donde analizaran cada caso y, de corresponder, refacturaran el periodo en cuestión. Ante cualquier duda el funcionario también ofreció el asesoramiento en la sede de la Defensoria del Pueblo tanto en horario matutino como vespertino o a través de los correos electrónicos depuefor@fibertel.com.ar; denuncia@formosa.gov.ar; y/o por WhatsApp al 3704 365924 enviando siempre fotografía de las facturas que quieran que sean analizadas debidamente.

Por otra parte el Defensor del Pueblo, critico duramente al actual titular del ENRE Andrés Chambouleyron por “poner palos en la rueda en los trabajos que se llevan adelante en el Congreso de la Nación para obtener una tarifa energética razonable, justa, que se actualice de acuerdo a los ingresos de los grupos familiares y que se contemplen las realidades de cada región”.

Gialluca denunció que Chambouleyron fue hasta hace muy poco, “uno de los principales asesores de las grandes empresas energéticas del país y que en la actualidad al frente del ENRE, continua protegiendo a Edenor y Edesur como así también a Cammesa” acompañando los tarifazos del ministerio de Energía a cargo de Juan José Aranguren, y la eliminación de subsidios. Por ello institucionalmente pedimos que se deje de dilatar una solución de fondo sobre las tarifas de energía electrica y de gas puesto que el Senado debe aprobar el proyecto que ya fue debatido en la Cámara de Diputados”.

Advirtió que “si el Gobierno Nacional quiere implementar otras propuestas superadoras mas adelante que lo hagan, “pero que se tenga en cuenta que en la actualidad existen miles de usuarios residenciales y PyMES que no pueden pagar sus facturas y además Institucionalmente también denunciamos que desde el Gobierno Nacional se realiza una serie de “aprietes” a todos los Gobernadores en el marco del debate de estas leyes que lo único que buscan es que existan costos en la generación, transporte y distribución que sean, “razonables, no confiscatorios y que se regulen los aumentos en base al índice salarial”.

Expuso que “el único Acuerdo Político que podemos respaldar los usuarios- consumidores en relación a las tarifas como lo pide el Jefe del Interbloque de Cambiemos Luis Naidenoff (UCR), es aquel que respete los principios establecidos por la (CJSN) de proporcionalidad, razonabilidad, equidad y no confiscatoriedad en el aumento de los servicios públicos; pues estar discutiendo y dilatando este tema sobre si es el Congreso o el Ejecutivo Nacional el que debe resolver que la gente posea energía electrica o gas, no es otra cosa que darle la espalda a los usuarios y mostrar que las Instituciones no están interesadas por los problemas reales de los ciudadanos, sino por cuestiones meramente políticas ya que no se dan cuenta que la inflación y los tarifazos han hecho que miles de familias no puedan acceder a alimentos y medicamentos cuyos precios se encuentran hoy dolarizados y si se continua así, “no estaremos muy lejos de encontrarnos con graves inconvenientes o protestas sociales”.