Insfran manifestó que el ascenso social es el objetivo permanente de su gestión

En la continuidad de la inauguración de obras que se financian con recursos provinciales, el gobernador Gildo Insfran dejo oficialmente inaugurado el edificio para la escuela provincial de educación técnica número 10 que lleva el nombre del primer director del establecimiento, don Mario Antonio Rodríguez.

Manifestó que el establecimiento que se inauguraba es la mejor expresión de lo que políticamente viene predicando desde hace mucho tiempo en el contexto del modelo formoseño en el sentido que la educación es la alianza estratégica con el trabajo y el ve5rdadero rostro de la justicia social.

“Así por ejemplo, ese concepto se confirma cuando vemos niños y niñas con capacidades diferentes incluidos en el sistema educativo, todos ellos de distintos estamentos sociales que están recibiendo una formación que les permitirá verdaderamente un ascenso social”, señalo.

“Eso es el peronismo”, advirtió para subrayar: “es la permanente búsqueda del ascenso social y no el estar pensando como vaciarle el bolsillo a los que menos tienen para darles a los que más tienen”.

Completo su concepto al manifestar Insfran:”no puedo comprender todavía que haya formoseños que pretendan justificar terribles actitudes hacia nuestro pueblo”.

De todos modos, aclara que ” nosotros somos respetuosos de las ideologías y del pensamiento de todos pero también somos perseverantes en nuestra forma de pensar y de hacer política para beneficiar a los que menos tienen”.

Acompañado por Lucio, un estudiante del flamante edificio quien en ocasión de llevarse a cabo el operativo Por nuestra gente todo en Billa del Rosario se le acerco para preguntarle cuando habilitaría la obra, el jefe del PEP destaco que estaba habilitando el edificio 1333 de su gestión en una fecha que coincidía con el nonagésimo noveno aniversario del natalicio de Eva Perón.

Al evocarla, imaginaba algún mensaje a modo de legado para las actuales generaciones en el sentido de que no olvidasen de seguir protegiendo a quienes ella mencionaba como “cabecitas negras” o ” descamisados”, en alusión a los trabajadores más humildes y a los niños.

“Seguramente nos diría: “únanse, ámense más y no bajen nunca las banderas de la independencia económica, de la soberanía política y de la justicia social porque ellas señalan el camino que harán posible la liberación y la felicidad de nuestro pueblo”, enfatizo.

Agradeció “muy especialmente” a los presentes sobrinos de quien fuera director de esta institución, don Mario Antonio Rodríguez, que dijo “tuve el honor de conocer”: Mabel, Nora, Edith y Alfredo. Me está faltando Oscar, que seguramente no vino porque trabaja en el banco. Ellos son de Laguna Blanca y son hijos de don Hilario Rodríguez, hermano de don Mario Antonio, pero ellos son oriundos de Corrientes, de San Luis del Palmar”.

“Don Hilario vino muy joven a Laguna Blanca, con su cámara fotográfica, la cual hizo que con un chispazo encontrara al amor de su vida, doña Lepé y formó esa hermosa familia que hoy estoy nombrando”, relató.

Haciendo un poco de historia, señalo: “hablan de 1979 y esta escuela no nació en ese año porque es una continuidad de lo que en una época se llamaba la monotécnica, que era un núcleo educativo que era ambulante. Unos años estaba en un lugar, formaban carpinteros, albañiles y mecánicos, y después se iban a otro lugar. Nació en el 1974 como escuela monotécnica y en el ’79 se convirtió en lo que ustedes hoy están recordando”.

Contó que “el día del operativo en Villa del Rosario se me acercó un alumno de aquí y me preguntó: ‘Gildo, ¿cuándo vamos a inaugurar mi colegio?’. Y yo le dije: ‘¿Y cuál es tu colegio?’, respondiéndome: ‘La Escuela Técnica 10’. Ni bien salí de ahí me puse en contacto con la ingeniera Stella Maris Manzur (coordinadora ejecutiva de la UCAP) y averigüé si estaba en condiciones de inaugurar. Me dijeron como fecha del acto el lunes 7 de mayo y dije qué lindo porque es el día del cumpleaños de Evita, que hubiera cumplido 99 años”.

En ese sentido, el Gobernador también recordó a su madre, Ascensión Fiore viuda de Insfrán, más conocida como doña Pochó. “Ella tendría que haber cumplido 97 años el día sábado 5 de mayo, porque nació el 5 de mayo de 1921”, comentó.

Hizo notar el mandatario que “estas cosas no son casualidades porque esta escuela que estamos inaugurando es la 1333 de la gestión. Evita murió a los 33 años, entonces esta conjunción de cosas no es casualidad y (Evita) nos está dando un mensaje, el cual creo entender y es: ‘No se olviden de mis pobres cabecitas negras, ni de mis descamisados’. Y para eso, unánse, ámense más y no bajen nunca las banderas de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, ya que ellas son el camino que nos va a dar verdaderamente la liberación de nuestro pueblo y la felicidad de ella”.

