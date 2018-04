Advierten de tensiones sociales si no se corrige el rumbo económico del país

Compartir











La Defensoría del Pueblo provincial a través de su titular José Leonardo Gialluca sostuvo que “el Estado Nacional no cumplió nunca con los preceptos de la CSJN en cuanto a que el incremento de las tarifas públicas deben ser razonables, no confiscatorias y graduales”.

“Institucionalmente, entendemos que por los precios autorizados en la generación y transporte de la energía eléctrica, las subas de los alimentos, de los medicamentos, que no nos están diciendo la verdad”, afirmo, entendiendo que “en la realidad seguro se producirán nuevos aumentos y que no se puede pretender que hoy los formoseños paguemos lo mismo que los usuarios de países vecinos que han logrado hace años controlar totalmente la inflación, poseen menos cargas impositivas , sociales”, afirmo.

Considera que “estas comparaciones nos llevan a pedir que el gobierno nacional, recalcule los costos energéticos y de otros servicios públicos, pues los usuarios no los pueden pagar y así no podemos continuar, sin que se produzcan desmadres sociales en cualquier punto del país”.

En esa línea advirtió que “esto es lo que no queremos y defenderemos a las instituciones nacionales ,provinciales y municipales, pero también continuaremos señalando la falta de políticas públicas económicas y sociales de parte del gobierno nacional, también indicaremos las discriminaciones que sufre Formosa por más que esto no le guste a muchos”.

Para el Defensor “la realidad no puede ocultarse y los representantes de Cambiemos deben ayudarnos a obtener la tarifa regional diferenciada para el NEA y el NOA, que se elimine el IVA de los servicios públicos , universalizar la tarifa social y que no sea excluyente, que se reactive el Ramal C 25 General Belgrano, que se pueda terminar el centro de medicina nuclear , que se otorguen más frecuencias de vuelo a la provincia , que se invierta en más y mejores rutas nacionales”.