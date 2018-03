Gialluca invita a trabajar en defensa de los usuarios del servicio eléctrico

Compartir











Ante las manifestaciones gratuitas y oportunistas del Diputado Osvaldo Zarate, del Frente Amplio Formoseño Cambiemos, quien acuso al Defensor del Pueblo de no estar haciendo nada por los usuarios y vecinos en relación a las facturas de energía eléctrica de REFSA, el ombudsman, José Gialluca señaló que “invitamos a este legislador a que concurra el día que quiera a las 8 de la mañana y hasta las 20 horas en Padre Patiño 831 para que nos ayude a trabajar por la gente y a favor de los usuarios”.

“Es que los confiscatorios aumentos dispuestos por el Gobierno Nacional en la energía electrica y ante una monopolización de la que REFSA no puede desentenderse , como tampoco lo pueden hacer las distribuidoras de energía de Chaco, Corrientes (que es una vergüenza lo altísimo que pagan la energía siendo que son productores de la misma con Yacyreta y sin embargo dependen de Cammesa que les vende el fluido desde Buenos Aires y les cobran el transporte ), Santa Fe , Entre Ríos , Misiones y todo el NOA ; y que deje de mentir los días jueves el único que trabaja de la semana , pues si tiene pruebas de que existe corrupción que vaya como se lo obliga la ley a los estrados judiciales competentes.”, afirmo

El Ombudsman Provincial, señaló que “Osvaldo Zarate es un oportunista y que se acomoda siempre a las circunstancias, pero lamentablemente elige siempre estar en contra de los jubilados, pensionados y de las franjas sociales mas necesitadas de nuestra provincia, ya que apoya el endeudamiento del país que se esta pagando con el hambre de la gente”.

Considera a este “totalmente contradictorio puesto que quieren bajar la inflación y luego de dos años tenemos mayor inflación , no hay plata en la calle, tenemos menos ventas, menos compras, caída de la recaudación, mas impuestos y todos los ajustes se hacen sobre los asalariados y los beneficios se los llevan los empresarios y laboratorios a los que apoya Osvaldo Zarate”. Además, afirmo que “este diputado apuntala a que se continúen trayendo cosas de afuera y de este modo se sigan cerrando Pymes y empresas en todo nuestro territorio, puesto que los productores locales no pueden competir con los productos de afuera, “no logran bajar la inflación pero si logran bajar miles de persianas de comercios y fabricas en todos lados”. Zarate desconoce que estamos hoy importando alimentos, cuando nosotros somos productores de los mismos pero el modelo que apoya no es de industrialización, sino uno que privilegia las importaciones y que detesta a los sectores populares”.