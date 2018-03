Por ahora la Defensoría rechaza dejar a un lado las facturas en papel

Compartir











Un decreto del Gobierno Nacional permite que boletas y resúmenes empiecen a llegar sólo por email, sin un consentimiento previo de los usuarios, por lo cual la Defensoria del Pueblo de la Provincia señalo que esto es un gran error ya que se deja a las empresas que elijan que soporte usar cuando debiéramos ser los consumidores los que elijamos y así el Estado Nacional vulnera el derecho a la libertad de elección y el de trato digno y equitativo, por ello hemos solicitado al Presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y de Senadores de Nacional, Marta Gabriela Michetti, y a otras comisiones especificas para que no se apruebe esa parte del “mega DNU”.

Desde el Organismo de la Constitución se señaló que esta transición se venía produciendo, al menos supuestamente, de forma voluntaria. Las empresas se lanzaron a ofrecer el envío digital y muchos usuarios lo aceptaron, por considerar el soporte electrónico como más rápido, práctico y confidencial, además de ecológico; pero como están las cosas ahora es ilegal, porque el artículo 4 de la ley 24.240, tras una reforma introducida en 2016, establecía que las empresas debían dar la información en “en soporte físico”. Y que la carta sólo podía suplantarse “si el consumidor o usuario optase de forma expresa” por usar otro medio.

Ese fue el principio que el Gobierno Nacional este año invirtió, como parte del controvertido “megadecreto” 27/2018. Según esa norma, ahora los datos podrán enviarse “en el soporte que el proveedor determine, salvo que el consumidor opte por el soporte físico”. En caso de no encontrarse determinado el soporte, este deberá ser electrónico. Así, las empresas quedaron habilitadas a dejar de enviar cartas. Y los usuarios, de querer seguir en papel, deben pedirlo activamente llamando a un “0-800” o yendo a una oficina.

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca denuncio que no nos oponemos a las nuevas tecnologías , pero insistimos que este Gobierno Nacional solamente piensa en las grandes urbes sin tener en cuenta las realidades del Norte del país y en el caso de Formosa esto trastorna a los adultos mayores y a todas las franjas sociales de escasos recursos donde hay un acceso limitado a internet y donde se les ha impuesto un cambio compulsivamente y sin consultarlos. Las facturas vencerán y se van a ver obligados a hacer un tramite que no es fácil y llamar a los 0800 es una verdadera tortura por el tiempo que se pierde, entonces lo que nos preguntamos es porque el Estado le carga todo a los consumidores o acaso las empresas nos van a bajar algunos costos ya que se ahorran millones de pesos al no enviar las facturas en papel y ser distribuidas.

Por todos estos antecedentes es que consideramos que amplias franjas de usuarios y consumidores de nuestra provincia no están preparados para que las empresas telefónicas o las de servicios públicos o los bancos dejen de un día para otro por orden del Gobierno Nacional de dejar de enviar a los domicilios de los ciudadanos las facturas en soporte de papel.