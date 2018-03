Desde el EROSP hay preocupación ante los dos nuevos aumentos de luz que se vienen

Compartir











La titular del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), Claudia Villarroel, advirtió la preocupación existente ante lo “insostenible del pago de la tarifa eléctrica actual”, como el escenario que se viene con dos nuevos aumentos cuando se llegue a la quita total de subsidios.

Prefirió no abundar ante las expresiones de legisladores radicales formoseños que relacionan a la provincia con los aumentos en el servicio de energía, ya que “el propio presidente Mauricio Macri hizo un reconocimiento en nuestra ciudad de que esta normalización del sistema eléctrico se traduce literalmente en un aumento de precios de la tarifa y que la debe pagar el usuario”.

Indico que “la misma resolución del ministerio de Energía Nacional deja bien en claro que es el usuario quien debe abonar todos los costos del servicio, y lo explicamos ya en el verano de 2016 que es donde comenzó a golpearnos fuerte esta sucesión de aumentos a partir de que es la época de mayor consumo”.

Para Villarroel “hay un reconocimiento explicito del presidente de la nación sobre el particular, y expuso el mismo sobre la política tarifaria estableciendo aumentos brutales que afecta muchísimo la economía familiar y por supuesto de los comercios en general”.

Con relación a la tarifa social, explico que “hay un gran desconocimiento de cómo funciona la misma. Primero de todo hay que dejar en claro que la Nación no envía fondos por la tarifa social, sino que es un descuento por la compra de energía que realiza Refsa, es decir que no se administra ningún tipo de fondo como se afirmara”. Detallo que “hay un padrón de usuarios residenciales que remitimos a un organismo nacional que es quien determina los beneficiarios de la tarifa social, pero insisto no hay fondos que se envía y que supuestamente está siendo retenido”.

Advirtió Villarroel que “es muy grave lo que se está diciendo a partir de un desconocimiento sobre la política de tarifa social y su aplicación”. Incluso recordó que “existía un Fondo Compensador que la Nación dejo de enviar desde el año pasado, aunque nada tiene que ver con la tarifa social”.

“Además debe quedar bien en claro que Nación no subsidia la tarifa social en su totalidad, sino solo un componente de la misma. También los beneficiados de esta tarifa en la provincia son mucho menos a lo que se dice, se expone datos de manera muy tendenciosa y alejadas de la realidad”.

Para la titular del EROSP “está claro que existe una política nacional con quita de subsidios, una clara insensibilidad social a partir de que existen muchísimos usuarios que no pueden afrontar con el pago al servicio”.

Expuso que “estamos muy preocupados por esta realidad y por lo que se viene, ya que estamos esperando dos aumentos más. Si a la fecha se hace insostenible el pago de la tarifa, que será cuando se llegue a la quita total de subsidios”.

Considero que “realmente las provincias del NEA necesitan una tarifa diferenciada”, y que sea un “despropósito” ante las altas temperatura que debemos soportar en cada verano que nos pidan mantener los aires acondicionados a 24 grados.

Concluyo comentando que en el EROSP “estamos recibiendo reclamos de los usuarios, en nuestra sede central de avenida Napoleón Uriburu y en la que disponemos en el barrio Eva Perón (casa 18 de la manzana 31) de 7,30 a 13 y de 17 a 20, y pronto tendremos una oficina en la Nueva Formosa. Incluso contamos con 19 delegaciones en el interior, y la semana que viene estaremos en Ibarreta y San Hilario”.

No existe la categoría de jubilados

La administradora de Refsa Electricidad, Miriam Roques, aclaro que

“Nación no envía dinero para el subsidio de la tarifa social del servicio de energía eléctrica”.

“El beneficio llega a través de un procedimiento mensual que se hace mensualmente de una planilla que se remite al organismo nacional competente que dispone de todos los datos socio-económicos y dispone quienes serán los alcanzados por la tarifa social, sin hacer ningún tipo de discriminación si son o no jubilados como ocurría antes”, explico.

Indico que “tiene ciertos requisitos que si no se cumplen no pueden acceder a esta tarifa social, pero insisto en que no están catalogados en la categoría de jubilados o pensionados, ya que no existe más. Queda claro entonces que no podemos ni favorecerlos o no porque no están discriminados”.

Explico acerca del descuento que se hace a quien es beneficiario de la tarifa social. “De los 300 kv de consumo mensual fijado para quien tiene este beneficio, Nación solo subsidia el concepto generación, ya que todo lo que es transporte y distribución se cobra al usuario. Ahora, la provincia se hace cargo de los primeros 150 kv. en concepto de transporte y distribución, o sea no paga un solo peso de ese consumo a partir de la decisión del gobierno provincial de subsidiarlo completamente”