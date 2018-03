SANIDAD VEGETAL

Compartir











Agentes del Senasa realizaron la inspección ocular y toma de muestras de plantas cítricas, mirtos y del insecto vector que transmite la enfermedad, en distintos barrios de la ciudad.

En el marco del Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB), agentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) realizaron, el 13 y 14 de marzo pasados, inspecciones y tomas de muestras en el arbolado urbano de la localidad de Formosa.

Durante ambas jornadas fueron inspeccionados 262 sitios, donde se observaron plantas cítricas y Mirtos (Murraya Paniculata) en traspatios de viviendas y veredas de la ciudad de Formosa, extrayéndose 19 muestras del insecto vector (conocido comúnmente como chicharrita) y 13 muestras de material vegetal con sintomatología sospechosa de HLB.

La actividad se realizó en el marco de lo establecido en el plan de contingencia del Programa HLB para prevenir la dispersión de la enfermedad que afecta a los cítricos en la zona urbana de dicha localidad y en el resto de la provincia.

En el año 2017 se detectó la presencia de HLB tras el análisis de muestras tomadas en tres plantas cítricas y un mirto en los barrios Nam Quom y San José Obrero, que inmediatamente fueron erradicadas.

El Senasa recuerda a los productores y a la población en general la importancia de monitorear regularmente las plantaciones cítricas propias y vecinas, y en caso de detectar síntomas compatibles con el HLB, se contacten de inmediato con la oficina del Organismo más cercana para que los técnicos tomen las muestras correspondientes.

Las vías de contacto son: la línea telefónica gratuita 0800-999-2386; el correo electrónico: alertahlb@senasa.gob.ar y la nueva aplicación para Android Alertas Senasa, disponible en Play Store.

Cómo detectar la enfermedad

Las ramas se tornan de color amarillento y contrastan con el verde normal del resto de la planta. Se produce la caída de hojas y frutos prematuros.

Los frutos son pequeños, deformados, asimétricos, ácidos y con disminución de jugo. Poseen maduración invertida, la que suele presentar mayor espesor.

Las hojas presentan manchas o moteados asimétricos de color verde claro o amarillo pálido. Además se puede dar el engrosamiento y/o aclaración de las nervaduras y/o nervaduras corchosas.

El HLB no es perjudicial para la salud humana ni animal, mientras que las plantas cítricas no ofrecen ninguna resistencia a su ataque.

Prevención

El HLB es la plaga más destructiva de los cítricos a nivel mundial, que hasta el momento no tiene cura. Por lo tanto, resulta de suma importancia evitar la introducción de la plaga cumpliendo con la normativa vigente que establece: no ingresar material vegetal al país sin autorización del Senasa; solamente adquirir plantas certificadas oficialmente; no trasladar material de propagación cítrico y fruta fresca sin previa autorización del Senasa; y comunicar al Organismo la sospecha de presencia de HLB.