Ibáñez dijo que se insistirá en reclamar a Nación por obras dejadas a un lado

Al referirse a la visita a Formosa del presidente Mauricio Macri, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el ministro de Economía, Jorge Ibáñez, dijo que la obra de tratamiento de líquidos cloacales habilitada situara a Formosa como la única en toda la cuenca de los ríos Paraguay y Paraná que tratara sus efluentes antes de arrojarlos al curso fluvial.

Recordó que un 6 de marzo de 2014 comenzó a ejecutarse esta obra, o sea que a casi cuatro años de su inicio llega a su conclusión, con lo cual se da un “paso muy importante en materia de saneamiento ambiental, y miles de kilómetros en cañerías en todo el caso céntrico histórico de la ciudad y unas 25 estaciones nuevas”.

Advirtió que “las obras con financiamiento internacional y contrapartida nacional, como los cuatro centros distribuidores de agua nuevos de la ciudad (uno cerca de Refsa, otro en el barrio San Antonio, Namqom y Parque Industrial), están en marcha. Hay otras como la planta de agua de Clorinda con algunos problemas, hay otras con fondos nacionales paralizadas, semi-paralizadas y otras sin licitarse, son por las que tendremos que seguir gestionando y peleando”.

Aunque lamento que algunas de estas “se encuentren en un proceso de rescisión, y estando así pese a su estado de avance, es muy difícil ponerla en marcha”.

Mencionó por ejemplo a la obra de tratamiento de residuos sólidos de la ciudad de Formosa, la cual “fue licitada, adjudicada y aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hace ya un año y sin embargo no logramos firmar el contrato con las empresas, no sabemos las circunstancias. Ya hemos hablado con el rabino Sergio Bergman, que es el ministro del área, pero no tenemos respuestas”.

Indico que “la obra del Centro de Medicina Nuclear se encuentra semi-paralizado, y bueno hay que seguir gestionando”.

Sobre los ATN pedidos por la emergencia hídrica, tanto en el oeste producto de la extraordinaria crecida del rio Pilcomayo, como la que el rio Paraguay produjo en Clorinda, Formosa, Herradura y Payagua, ratifico que solo llego el 20% de los 50 millones de pesos solicitados. “Y bueno, fíjese que Corrientes recibió casi $400 millones, así que mas allá que las comparaciones son odiosas, creemos que se debe considerarnos un poco más, sobre todo al ser la única provincia que no recibió un solo peso de ATN en el 2017”, expuso.

Concluyo insistiendo en que “no vamos a dejar de peticionar a la Nación por todas las demás obras, sobre todo aquellas que dependen del Tesoro Nacional que hoy tenemos semiparalizadas, paralizadas o algunas ni siquiera licitadas o contempladas en el presupuesto, que son las que enumeró el gobernador Insfrán”,