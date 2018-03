Piden a Nación reducir impuestos de tarifas de servicios públicos

Compartir











Desde la Defensoria del Pueblo, señalaron como auspiciosas las manifestaciones del Presidente de la Nación , Mauricio Macri, en cuanto al punto indicado como, “necesario sentarnos entre el Gobierno Nacional, Provincial, las Distribuidoras del NEA y NOA y los Ministerios de Energía y Minería de Nación para encontrar soluciones al confiscatorio precio de la energía electrica”.

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca coincidió con el Señor Presidente en que se está recuperando el sistema tarifario en dos años a nivel nacional, pero señaló que esto no puede darse a costa de que millones de argentinos y miles de formoseños se encuentren en una situación de, “pobreza energética”, concepto este creado por los británicos y que significa y contempla a todas aquellas familias que dedican mas del 50% de sus ingresos a pagar servicios públicos, esto es energía y agua potable. Esto entendiendo siempre que el acceso a la energía electrica en una provincia como Formosa electrodependiente es un Derecho Humano Fundamental y en donde el Estado Nacional conociendo que existe un sistema ultra monopolizado en la generación y transporte de energía y que tenemos que adquirir la misma a Cammesa inexorablemente, “el Estado Nacional está obligado a discutir y abordar como disminuir el precio de la energía y el costo de los impuestos contenidos en las facturas”. El Defensor del Pueblo denunció que después de las fuertes subas autorizadas en los últimos años las empresas están teniendo importantes márgenes de ganancias, lo que se puede corroborar simplemente ingresando a la pagina de la Bolsa de Valores y mirar el precio de sus acciones y por lo tanto los únicos perjudicados en este sentido han sido los usuarios y consumidores y por ello pedimos y exigimos que el Gobierno Nacional otorgue una Tarifa Regional Diferenciada,cese en la eliminación de subsidios y elimine impuestos de los servicios públicos esenciales. Gialluca señaló que: “así como el campo propone bajar las retenciones y se otorgó la medida por parte del Gobierno Nacional, en el caso de los servicios, se debe reducir el componente impositivo que va de un 30% a un 55% de lo que los usuarios pagamos y ha llegado el momento como dijo el Señor Presidente que nos sentemos rápidamente a abordar este tema y que el Gobierno Nacional haga un esfuerzo sobre el particular. Es que nunca hasta ahora se respeto el Fallo de la Corte Suprema que establece principios de proporcionalidad, razonabilidad, equidad y no confiscatoriedad en el aumento de los servicios públicos y en el caso de la energía si bien es cierto que era necesario una adecuación de los valores a precios que permitieran la inversión de las empresas, lo que también rechazamos son los permanentes e imprevisibles aumentos tarifarios y como contracara siempre se da una sola instancia de aumento salarial por año y es aquí donde proponemos que los aumentos tarifarios de los servicios públicos, “deben darse una vez al año de manera previa a los aumentos de sueldos o a los acuerdos de las paritarias de cada sector, de lo contrario nos encontramos con la situación actual de confiscatoriedad de los ingresos de miles de familias que aun beneficiarias de la tarifa social, deben optar entre pagar la factura de la luz o priorizar otras atenciones esenciales como las alimentarias o las sanitarias”. En lo que respecta al uso racional de energía electrica, el concepto debe ser concebido y aplicado según la región o zona en donde se vive, pues en Formosa, Chaco, Corrientes, con un clima netamente tropical la necesidad de refrigeración no solamente abarca a las personas, principalmente adultos mayores, jubilados, pensionados, personas discapacitadas, embarazadas, recién nacidos, y otras franjas sociales donde la electrodependencia es absoluta durante todo el año y a esto debemos sumarle la necesidad de tener bien refrigerados los alimentos que puedan conservarse en una vivienda. Por ello los formoseños, no derrochamos energía y el que lo haga deberá pagarla pero en un 99,9% cuidamos la misma porque su precio se ha tornado impagable , máxime teniendo en cuenta nuestros ingresos y por ello demandamos una Tarifa Regional Diferenciada, laeliminación de impuestos y que cese la eliminación de subsidios, pues la Tarifa Social no es una solución de fondo y se ha constituido ante los aumentos en una “mínima ayuda para quienes la poseen” y por ello puede ser importante en Buenos Aires pero no aquí en Formosa.