El presidente debió anunciar obra del aeropuerto ante observación de Insfran

“Gracias Gildo por recibirme” fue lo primero que dijo el presidente Mauricio Macri en su mensaje en la inaugurada obra de tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad. Y también renovó el agradecimiento al final y luego que debiera retomar su discurso tras despedirse para anunciar la obra del aeropuerto Formosa, anuncio olvidado y que le fuera apuntado por el mandatario provincial.

Pondero lo que para el titular del PEN es “la buena onda de los formoseños, provincia que considero tiene mucho para aportar al país, para esa Argentina que soñamos”.

Expuso lo valioso de la obra de la autopista ruta 11 entre Tatane y Formosa visitada y que dará más seguridad vial y contribuirá a la salida de la producción, aunque nada dijo sobre el tramo paralizado entre Mansilla y Tatane próxima a rescindirse. Aunque no olvido de mencionar el cotejo que iban a disputar horas más tarde River y Boca en Mendoza, aspirando a que todo sea una fiesta deportiva y no más de eso, apelando a que mas allá de una cargada del ganador al perdedor, desterrar la violencia que no condice a nada positivo.

Aludió a la obra de la planta de efluentes cloacales habilitada y que fue una de las muchas postergadas por 50 años a la provincia, aunque destaco que “es una de las valiosas” por el saneamiento para las próximas generaciones y parte de la buena política. “Esto porque muchos prefieren no hacerla dado que los caños va por debajo de la superficie y los grandes piletones están lejos del centro de la ciudad, y no se las ven por lo que no pueden lucirse mostrándolas”, afirmo.

El tema de la energía eléctrica fue centro de tratamiento, y Macri reprobó que “antes se la regalaba, y aun hoy seguimos importando”, exhortando a “apagar las luces, el aire acondicionado a 24 grados, y reducir el consumo al máximo”.

Destaco su visión de “recupero gradual” durante estos dos años del sistema tarifario. “Aquí se expandió el sistema y muchos creyeron que la energía era gratis, pero eso no quita que nos podamos sentar y encontrar alguna solución inteligente a construir”, afirmo, aunque refirió que tenemos la tarifa social y dio como alternativa “reducir impuestos municipales y provinciales”, por lo que se visualizo como que Nación nada hará sobre el tremendo aumento y todo queda resolver localmente.

“El país está en marcha, está creciendo, evitamos una crisis similar al 2001”, expuso, exhortando a generar trabajo y terminar con las mafias de los juicios laborales, para anunciar finalmente ante un Insfran que le recordó, que “antes de fin de año se comenzara a construir el nuevo aeropuerto de Formosa”.