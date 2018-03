Insfrán le pidió a Macri que reactive obras paralizadas y por la tarifa de la luz

Compartir











En el acto de inauguración de la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad capital, el gobernador Gildo Insfrán, le solicitó al presidente de la Nación, Mauricio Macri, la reactivación de obras en la provincia que “se han neutralizado, algunas directamente suspendido y otras que tienen mucho porcentaje de ejecución que sería una lástima dejarlas inconclusas”. También, pidió “estudiar la forma de buscar un alivio en la facturación” ante los importantes incrementos en la tarifa del servicio eléctrico.

“En primer lugar, señor Presidente, quiero darles la bienvenida a nuestro territorio provincial y espero que se sienta cómodo en su estadía en este lugar”, comenzó diciendo el primer mandatario provincial, quien más temprano recibió al presidente Macri y a la comitiva nacional en el Aeropuerto Internacional Formosa.

El doctor Insfrán prosiguió con su alocución al relatar que “estuvimos en el puente San Hilario, sobre la ruta de la autovía que está en construcción desde Tatané hasta el riacho El Pucú, y debo agradecerle, señor Presidente, porque esa obra se haya continuado, ya que se hace por Tesoro de la Nación”.

“Tengo que agradecerle además que se haya continuado hasta la finalización de esta obra que estamos inaugurando, que es la planta de tratamiento cloacal de la ciudad de Formosa con varias estaciones de bombeo que están distribuidas en toda la capital y que va a convertir a Formosa como única ciudad que está sobre el río Paraguay que va a tratar sus residuos cloacales para no contaminar el afluente”, destacó.

De igual manera, agradeció la continuidad de la construcción de los cuatro centros de distribución de agua potable en ejecución, los cuales están en los barrios Emilio Tomás, San Antonio, Namqom y el Parque Industrial, y la obra de la ruta 2 desde Cañada 12 hasta Laguna Blanca, en un estado muy avanzado.

“Pero también debo expresarle que hay otras obras que se han neutralizado, algunas directamente suspendido y otras que tienen mucho porcentaje de ejecución que sería una lástima dejarlas inconclusas”, manifestó el Gobernador, subrayando que “debo expresarle, en nombre de todos los formoseños, que nos preocupa mucho el tema de la tarifa de la luz porque Formosa es una provincia electrodependiente, como también lo son Chaco, Corrientes y Misiones, y sería bueno que estudiemos la forma de buscar un alivio en la facturación”.

“Nosotros estamos dispuestos a seguir charlando con quien usted indique –afirmó-. Si bien no hablo en nombre y representación de las otras provincias, todas tenemos el mismo problema, no tenemos gasoducto y nuestro consumo es de 8.23%”, recordando que “es un reclamo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, gobernadores de todas las gestiones, no tuvimos éxito. Ahora creo que amerita que encontremos alguna solución”.

Finalmente, el gobernador Insfrán hizo notar que “cuando las cosas se realizan nosotros vamos a agradecer y para las cosas que faltan vamos a seguir haciendo las gestiones correspondientes para que se puedan concretar”.