En medio de la crisis hídrica, emotivo comienzo de clases en el extremo oeste

En medio de un emotivo acto, más de seiscientos niños comenzaron este lunes las clases en la zona afectada por las inundaciones producto de la extraordinaria crecida del rio Pilcomayo.

Los kits de útiles, guardapolvos y zapatillas llegaron con la debida anticipación, con lo cual cada infante lucio impecable y desde horas tempranas estuvo junto a sus docentes aguardando la ceremonia de inicio del ciclo lectivo.

Las flamantes banderas recibidas y los escudos estampados en las casillas de evacuados que fueron adecuadas como aulas, fue el escenario de este acto especial presidido por el ministro de Gobierno, Jorge Abel González, la subsecretaria de Educación, Analia Heizenreder y los jefes comunales de Ingeniero Juárez, Rafael Naciff y de Pozo de Maza, Adolfo Pérez. Lo hicieron ante los jardineritos y niños que en un número superior a los seiscientos comenzaron sus actividades áulicas aun ante el complejo escenario.

“Este inicio de clases nos llena de orgullo”, expuso el ministro González, coincidiendo con Heizenreder que como su nombre lo indica, este centro de residencia transitoria “es un ejemplo de solidaridad, de mucha gente que está aquí hace varias semanas y en este primer día de clases no están junto a sus niños acampándolos de la mano. Y no lo están por el compromiso con Formosa, el compromiso con ustedes”.

“Los queridos docentes también tienen hijos y también en otras escuelas y en el nivel superior, o en institutos superiores y también dejaron sus actividades para también estar solidariamente aquí con ustedes, con los niños y con los padres que sí pueden hacerlo así que muchísimas gracias por este ejemplo”, significo.

Para la subsecretaria “acá si tenemos claramente demostrado lo que es la solidaridad”, diciéndoles que “el doctor Gildo Insfrán desde el corazón, desde su sentimiento les envía un afectuoso saludo a todos los alumnos y docentes en este inicio del ciclo lectivo 2018”.

Trazo una comparación porque “en otros lugares se cerraron escuelas y en Formosa garantizamos la educación de nuestros niños, y lo hacemos a partir del primer día del ciclo lectivo, esto es muy valioso y tenemos que resaltarlo y ponerlo en alto”.

Expuso a que “nos queda un gran desafío, empieza hoy, acá, en las aulas improvisadas o no, para cada uno de estos docentes de cumplir ese mandato educativo que tienen en sus manos , de trabajar por y para sus alumnos porque ellos sí que se merecen lo mejor”.

A modo de mensaje a los docentes les dijo. “Fuerza colegas, los vamos a acompañar en su entrega y en su lucha en las aulas, en sus inconvenientes y también los vamos a controlar, vamos a estar con ustedes siempre en este lugar y también en toda la provincia”.

Concluyo exhortando a renovar “este compromiso de unión, de trabajo conjunto , unidos, siempre solidarios y organizados, por cada uno de los formoseños, y siempre con este lema, no vamos a claudicar y desde aquí, desde el Centro de Ubicación Transitoria de Familias Solidaridad sostenemos y afirmamos aquí no se rinde nadie”.

Acto de vida

A su turno, el ministro González expuso que venir a “inaugurar el ciclo lectivo en este lugar de la provincia es una verdadera bendición, siempre tenemos que dar las gracias por la vida, y este es un acto de la vida”.

Afirmo que “ni el mejor orador podrá conjugar jamás el verbo amar sino es con acto demostrativo de cada una de sus palabras. La verdad este es un acto de amor, porque estamos conjugando la entrega a nuestros niños de un servicio que es esencial a lo largo de la vida”. Indico que “estamos dando inicio al proceso de un cúmulo de conocimientos y formación, y para que ello ocurra debe existir en primer lugar una decisión política”.

Indico que “circunstancialmente nos une en este Centro de Ubicación Transitoria de Familias “Solidaridad” un acto similar al que se está llevando a cabo en cada uno de los lugares de la provincia, porque más allá de cada lugar donde cada uno de los formoseños elegimos vivir, allí va a estar el Estado presente”.

Destaco a cada personal del estado “por el inmenso trabajo que viene realizando infatigablemente, a cada uno de los responsables de las distintas áreas para generar las mejores condiciones de vida, aún a pesar de las adversidades”.

“Solamente tenemos un solo horizonte, que con las adversidades no pactamos, estamos decididos a vencerlas”, renovó el ministro, subrayando el momento actual del país donde “está campeando el virus del individualismo, donde se hace hincapié en una ideología, que detrás de un discurso de defender la vida, establece mecanismos xenófobos para hacer diferencias, nosotros los formoseños seguimos soñando con una patria de hermanos, donde demos cobijo a todos porque sabemos muy claramente que no hay comunidad que se realice sino existe una nación que no se realice”.

“Y en este sentido tenemos que estar muy orgullosos del Modelo Formoseño que está llegando a todos y a cada uno de los formoseños en el lugar que elegimos vivir”, expuso concluyente.