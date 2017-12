Restringirán venta de pirotecnia sonora con fuertes operativos de fiscalización

Conforme los resultados de una reunión llevada a cabo en la municipalidad de la ciudad, con la presencia funcionarios municipales, miembros de asociaciones que nuclean a padres de autistas, otras de protección animal, Bomberos y la Defensoría del Pueblo, se fijo severas restricciones para la venta de pirotecnia sonora,. Confiándose en que este será el ultimo año en que la misma sea comercializada.

Entre los asistentes a esta reunión de trabajo se contaron los directores de Bromatología Guillermo Gómez, el de Control Comercial Walter Olmedo y de Zoonosis y Protección Animal, Beatriz Segovia, el coordinador del predio ferroviario, Marcelo Sanchez, representantes del Cuerpo de Bomberos y de las asociaciones civiles “TGD Padres TEA Formosa”, “Puentes de Esperanza- TEA”, Fundación “Rincón de Luz”, y otras que se dedican a la protección de animales como “Convivir” y “Narices Frías”, además de la Defensoría del Pueblo.

Luego de un prolongado debate sobre la autorización o no en el presente año, del uso, “de pirotecnia sonora”, a la luz de las ordenanzas vigentes, se estableció y tomó conocimiento sobre como se actuara a partir de ahora.

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, tras señalar su anhelo en que “sea el último año que se permita la venta de pirotecnia”, indico que estos productos se estarán comercializando en el playón de la municipalidad los días 23, 24, 30 y 31 del corriente. Allí se establecerán todos los controles de rigor (matafuegos, baldes de arena, gacebos de hasta tres metros), y en el marco de una feria navideña que se desarrollara en ese espacio.

“En lo que respecta a la venta ilegal de pirotecnia se acordó un protocolo de actuación entre la Policía de la Provincia y la Municipalidad, por lo que se sugirió la necesidad de que exista un inspector en cada comisaría que decomise la pirotecnia prohibida y el establecimiento de guardias pasivas, considerando que el medio más conveniente para que toda la ciudadanía efectúe las denuncias será el #911, a lo que el Organismo de la Constitución ofreció los números 3704436379- 4436320- 08004441770, los correos electrónicos depuefor@fibertel.com.ar; denuncia@formosa.gov.ar, y durante las 24 horas el móvil 0370 4365924.

Por su parte el Cuerpo de Bomberos aclaro que no tiene espacio ni condiciones para depositar la pirotecnia secuestrada, razón por la cual se pidió a los Jueces del Tribunal de Faltas ordenen en el menor tiempo material posible la inmediata destrucción de los productos decomisados.

Por último la Defensoria del Pueblo a través de su secretaria general, Mariela Cáceres, conjuntamente con las asociaciones de “Padres TEA”, dejaron en claro que “se necesita un pronunciamiento del Concejo Deliberante sobre la prohibición de pirotecnia sonora y para ello peticionaran reunirse inmediatamente con los distintos bloques existentes, “pues los fuegos artificiales son una pesadilla para las personas autistas y si consideramos que en la Argentina 1 de cada 88 niños nace autista, no podemos ser indiferentes a esta problemática y por ello prohibir el uso de la pirotecnia sonora hoy, parezca una empresa difícil, no obstante lo cual haremos todo lo necesario para concientizar que es una – mala costumbre de festejo- , la cual además produce lesionados, animales que sufren y producen accidentes, además de los trastornos a adultos mayores, motivos por los cuales desde ya instamos, – a no comprar ningún tipo de pirotecnia sonora y adquirir las lumínicas en los negocios habilitados-”.