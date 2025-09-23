Segundo día: Insfrán habilitó la pileta municipal de Ingeniero Juárez

Compartir

El segundo día de inauguraciones en el oeste provincial, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, concretó la habilitación de la pileta municipal de Ingeniero Juárez, en el Polideportivo local, este martes 23 de septiembre, a las 8 horas.

Acompañado por el vicegobernador Eber Solís; el intendente local, Rafael Nacif; el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay; los candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria; y demás autoridades provinciales y municipales, el mandatario realizó el corte de cintas y descubrimiento de placa recordatoria de este imponente predio.

Al respecto, Romay, valoró “una obra más” relacionada al deporte, la actividad física, la recreación y el esparcimiento “como ya estamos acostumbrados al Modelo Formoseño que brinda igualdad de oportunidades”.

Asimismo, recordó que la pileta “fue una promesa nuestra” y “hoy es realidad”, oportunidad en la que surgió, también, la idea del torneo de fútbol femenino que, dentro de pocas semanas, concretará su cuarta edición en Clorinda.

“Cuando la palabra está empeñada, se cumple; y hoy estamos acá dando el paso inicial, justito cuando ya se viene la época de verano, para que toda la localidad y la región de Ingeniero Juárez tenga la oportunidad”, indicó.

Y trajo a la memoria que, también, el año pasado, en esta época, se inauguró el Parque Acuático de Las Lomitas, que tiene idéntica impronta de este espacio habilitado en Juárez.

Por su parte, el director de Deportes de la Municipalidad de Juárez, el profesor de Educación Física, Emanuel Corvalán, expresó su “alegría” porque “esperábamos mucho esto”.

“Había antes una pileta, más chica. Hicieron una refacción, la dejaron hermosa. Ahora nos toca trabajar y disfrutar de esto, que no es poca cosa”, agregó.

Por último, anticipó que, para el verano, están planificando una serie de actividades teniendo en cuenta el nuevo complejo de esparcimiento con el que cuentan.