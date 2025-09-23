En Pozo de Maza, Insfrán inauguró un acueducto y sostuvo: “Tenemos que usar con sustentabilidad lo que nos da la naturaleza”

Compartir

Continuando con la segunda jornada de inauguraciones en el oeste provincial, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, llegó hasta Pozo de Maza, este martes 23 a media mañana, donde habilitó el nuevo acueducto que distribuirá agua dulce a diversas localidades de la zona.

Allí, acompañado por su comitiva integrada por el vicegobernador Eber Solís; ministros y ministras del Poder Ejecutivo provincial, legisladores nacionales, provinciales y candidatos a diputados nacionales por el Frente de la Victoria, fue declarado Huésped de Honor por disposición del presidente de la Comisión de Fomento de Pozo de Maza, Víctor Adolfo Pérez.

Luego, realizó una invocación religiosa el señor Marcos Orellana, en representación de las comunidades originarias.

Insfrán

Como en cada ceremonia, el orador principal fue el Gobernador, quien, al iniciar su alocución, reconoció que “el problema del agua del oeste siempre ha sido muy grave” pero, valoró que, de a poco, “le fuimos encontrando la vuelta”.

“Pero esto no significa que podamos hacer pozos donde queremos, sino donde el agua dulce está, que se llama acuífero, les explico porque no toda el agua se puede usar”, indicó.

Y profundizó: “No tomen esto como capricho, se hace aquí porque desde aquí se distribuye en forma solidaria para todas las comunidades; y las que todavía no llegaron, tengan un poquito de paciencia que vamos a ir haciendo y resolviendo como hicimos siempre, pero en un ámbito de amabilidad, organización, solidaridad, nunca de prepo, porque así no se consigue nada”.

En este punto, el mandatario pidió “ser racional” porque si se perfora en lugares donde no hay agua dulce “después sólo les va a servir para lavarse la cara” porque “ni para cocinar, va a estar re salado”.

Sobre el final, indicó que conoce la zona desde antes de su gestión al frente del Ejecutivo provincial y aseguró que “ahora se vive mejor”.

“Están en una etapa donde antes eran nómades, tenían que andar recorriendo, buscando para comer, para beber; hoy tenemos una vida sedentaria en un lugar y es con más razón donde tenemos que usar con sustentabilidad todas las cosas que nos da la naturaleza”, cerró.

Intendente

A su turno, el jefe comunal, dijo que esta obra “no es casualidad” sino que “simplemente tenemos un Modelo Formoseño donde las obras y las acciones del Gobierno se planifican”.

“Es un proyecto que nos incluye a todos y a todas, con un conductor que lleva adelante el Modelo Formoseño porque sus cimientos están hechos de amor, equidad e igualdad y prosperidad”, sostuvo.

Y valoró que “seguimos creciendo con un proyecto de Gobierno que conoce la necesidad de su gente y respeta los derechos de nuestros comprovincianos”.

A su vez, Pérez cuestionó al presidente Javier Milei cuando “dice que no hay plata” y, en realidad, “está sacando las pensiones nacionales a todos los argentinos, el incentivo a los docentes, la caja del plan alimentario nacional que era tan importante para todos los argentinos, no sólo para los formoseños”.

“Los medicamentos a los ancianos, a los pensionados, a los jubilados, tantas cosas más que todos los días vemos en la televisión, en las redes sociales”, mencionó.

Y reprochó, también, que en estos dos años de gestión, el Gobierno nacional no inauguró ninguna obra pública, mientras que el Gobernador “se ocupa y se preocupa de los compañeros y él vive para la política las 24 horas, vive para ustedes”.

“Por eso, la única forma que podemos sacar a este Presidente es haciendo lo que hicimos en junio, una maravillosa elección, un triunfo rotundo con el más del 70% en la provincia y con el 100% acá en el oeste, en nuestra jurisdicción”, resaltó.

Y concluyó: “El 26 de octubre estoy seguro que todos los compañeros vamos a votar de la misma manera y esta es la herramienta para poder ponerle fin a este Gobierno nefasto y cruel de este Presidente que nos está vendiendo toda nuestra soberanía argentina”.