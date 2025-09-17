Por el 29° aniversario del PAIPPA, se realizó el 3° Remate de Invernada de paipperos del oeste formoseño

Compartir

El pasado martes 16, en el marco del aniversario N°29 del Instituto PAIPPA, el Gobierno de Formosa, llevó a cabo con gran éxito el 3° Remate de Invernada con paipperos del oeste provincial en la localidad de El Chorro.

La actividad fue coordinada a través del Ministerio de la Producción y Ambiente y el Instituto PAIPPA, desde donde la gestión provincial continúa fortaleciendo la comercialización y el desarrollo de los productores paipperos.

Participaron del evento, el ministro de Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez; el intendente local, Alejandro Moreno; el diputado provincial, Roberto Vizcaíno; el coordinador del Instituto PAIPPA, Rubén Casco; y jefes comunales de zonas aledañas.

En ese contexto, los 95 productores que estuvieron presentes, vendieron 1305 animales y, desde la organización, entregaron 78 Títulos de Marcas y Señales a productores de distintas localidades del oeste.

Desde la cartera productiva, valoraron esta iniciativa enmarcada en los festejos por el 29° aniversario de creación del Instituto PAIPPA, que consideraron “una política popular que llevó y lleva justicia social a las chacras y potreros formoseños y dignificó a los hombres y mujeres de la comunidad rural”.

“Esta acción del Modelo Formoseño garantiza precios justos para los productores y financiamiento a compradores, reafirmando el compromiso del Gobierno con la ganadería provincial”, aseguraron.

Y concluyeron: “Así seguimos construyendo soberanía alimentaria bajo un modelo de producción con productores que integra a la comunidad rural”.