La Subsecretaría de Empleo lanzó nuevos Cursos de Oficios en Las Lomitas

Compartir

La Subsecretaría de Empleo de Formosa, entregó certificados y lanzó nuevos Cursos de Oficios en la Escuela N°531 “Gregorio Maidana” del barrio Emeta en Las Lomitas, el pasado martes 16, a las 20 horas.

La actividad contó con la presencia del vicegobernador Eber Solís.

En ese marco, el subsecretario de Empleo, Rodrigo Sandoval, se refirió a esta actividad y dijo que, el año pasado llegaron a 119 egresados, a comienzo de año eran 125 y, en esta jornada, se sumaron 53 más, por lo que, confirmó “son más de 300 egresados que estamos teniendo”.

“Un gran número de distintos cursos, oficios, en distintas zonas de Las Lomitas y con distintos referentes sociales o líderes de comunidades quienes nos ayudaron a que esto pueda hacerse realidad, poniendo la casa, levantándose temprano, abriendo las aulas, que eran ciertos lugares que pudimos ambientar y dejar todas las condiciones para que un lomitense se capacite y aprenda un oficio con salida laboral rápida”, explicó.

Asimismo, el funcionario detalló que, en esta primera instancia en esa localidad, brindaron cursos de reparación de celulares, instalación y mantenimiento de Split y aires de ventanas, construcción en seco, peluquería, panadería y electricidad.

“Y algunos oficios más que vimos que eran necesarios y que, por así decirlo, no son tan costosos de realizar y fáciles de aprender. Eso también permite que pueda ser algo accesible de trabajar”, ahondó.

De esta manera, aseveró Sandoval, el Gobierno provincial “está presente en la mano del Gobernador y el Vicegobernador, en conjunto con estos líderes de comunidad” y lamentó que la Subsecretaría de Empleo no pudo concretar estas acciones antes porque “no teníamos respuesta de la intendencia local”.

“Hoy se está viendo estos resultados, y no solamente en curso de oficios, sino también en lo que es el Mercado Comunitario, en la formación y acompañamiento de emprendedores. Hoy, también hicimos entrega, por ejemplo, de dos hornos eléctricos para emprendedores de la gastronomía y una amasadora industrial de 15 kilos para también otro emprendedor, como así también sillas ejecutivas para un nuevo salón de capacitación de la cámara regional de comerciantes y empresarios”, detalló.

Estas acciones, sostuvo el Subsecretario, permiten que “se vaya desarrollando de a poco el ecosistema”, no sólo dotando de conocimientos, “sino también de herramientas, de infraestructura, de mobiliario, que nos va a servir a todos”.

Nuevos cursos

En otro orden, Sandoval anticipó que el anuncio de nuevos cursos son de mecánica de motos en las comunidades Ayo La Bomba y Campo del Cielo, en esta primera concluyendo “con mucho éxito” un curso de reparación de celulares.

“Traemos nuevamente panadería, porque es algo que se requiere mucho en la zona, se está trabajando mucho en la parte gastronómica; peluquería ya en otro nivel más avanzado, y después también reparación de display, porque se viene la temporada y siempre falta mano de obra”, especificó.

Y aclaró: “Vamos estudiando la demanda, ya después de haber trabajado desde el año pasado, queremos ver también qué quedó de todo lo que hicimos y cómo seguir ahora en adelante”.

Finalmente, adelantó que, luego de un año de trabajo en la localidad, “podríamos hacer un relevamiento de oficios para lanzar en la comunidad una guía de trabajadores como hay en Formosa Capital”.