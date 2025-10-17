Exitosa venta del chivito formoseño en las Ferias PAIPPA a pesar del mal tiempo

Compartir

Resultó un total éxito la venta de chivitos formoseños en las Ferias PAIPPA prevista para este viernes 17 de octubre, por la mañana, a pesar de las incesantes lluvias que cayeron sobre la ciudad capital ya que para las 8 horas se habían agotado todas las reces disponibles para la comercialización.

Así lo confirmó Paola Casco del Área de Planificación y Promoción del Instituto PAIPPA al conversar con AGENFOR y dijo que, inclusive, “hasta los otros productos frescos se terminaron”.

“Hoy, al llegar alrededor de las 4:30 o 5 horas para organizar la jornada, gratamente vimos que ya había personas haciendo filas para comprar”, indicó.

Y, ratificó que, para cerca de las 8 horas, “ya vendimos todos los chivitos paipperos” que, en esta oportunidad, llegaron desde localidades que se ubican sobre la ruta nacional 86.

“Pero además de todo eso, fue una jornada muy tranquila, muy linda”, aseguró.

De esta manera, la funcionaria especificó que se comercializaron aproximadamente 115 reces cuya cantidad se repetirá en la jornada del sábado 18 de octubre en el marco del programa Soberanía Alimentaria Formoseña que se desarrollará en sus puntos fijos.

“La gente espera el chivito. Inclusive muchos de los que vienen a comprar ya los conocemos, ya siempre vienen, esperan y cuando compran sus chivitos nos preguntan cuándo vamos a volver a repetir otra vez”, relató.

Por último, Casco destacó el rol que cumple el Estado provincial en esta cadena de ventas y agradeció a la planificación del Gobierno de Formosa que posibilitó la adquisición de un camión frigorífico con todas las instalaciones aptas para el traslado de “un producto de calidad” desde las localidades hasta la ciudad capital.

“Y también se trabaja con las asociaciones de productores, se verifica que el chivito tenga todas las condiciones sanitarias para que sea adecuada la comercialización aquí”, cerró.