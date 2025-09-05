Insfrán evocó el Día de la Mujer Indígena

Compartir

El gobernador de la provincia de Formosa Gildo Insfrán brindó este viernes 5 de septiembre su reconocimiento a las mujeres indígenas del territorio.

“Hoy honramos a las mujeres de los pueblos originarios, guardianas de la identidad, la cultura y los valores de sus comunidades. En Formosa, su voz es parte esencial de nuestra diversidad y de la construcción de un futuro más justo e inclusivo” consideró el primer mandatario provincial.

El Día Internacional de la Mujer Indígena es una conmemoración instituida en 1983 durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, para centrar y visibilizar la atención en las mujeres indígenas, su historia, su situación y sus perspectivas.