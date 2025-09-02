Con visitas a empresas radicadas en el Parque Industrial, se desarrolló el segundo día de la Semana de la Industria

Compartir

Cabe remarcar que esta propuesta empezó a desarrollarse el lunes 1º de septiembre y se extenderá hasta el viernes 5. La misma es organizada por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Económico.

Al respecto, Darío Vergara, director de Industria, Hidrocarburos y Minería, comentó que “empresarios recibieron a otros pares locales, a equipos técnicos y a representantes de cámaras empresariales en su lugar de trabajo, donde pudieron socializar cuál es su agenda de crecimiento y visualizar la labor que están realizando, algo que es de sumo valor, ya que es muy importante ver lo que el otro está produciendo”.

En este sentido, Vergara puso en resalto “el fuerte acompañamiento del Gobierno provincial en materia industrial, en lo que es financiamiento, vinculaciones y negociaciones con otras empresas, a través de programas, presencia y contacto de otros expertos, etcétera”.

La ejecución de estas políticas industriales toman mayor relevancia “en este contexto nacional complicado por el cual se está atravesando, ya que la agenda del Gobierno local es totalmente opuesta a lo que ocurre a nivel país, donde no hay apoyo ni acompañamiento, como sí lo hay en Formosa”, aseguró Vergara.

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) también recopiló testimonios de Oscar Canavesio, propietario de “Industrial Metalúrgica”, una de las empresas visitas. Recordó que están trabajando desde el 2009 y que se trata de una planta dosificadora de hormigón y la parte de premoldeados y estructuras metálicas.

“El apoyo del Gobierno de Formosa tiene un rol muy significativo en la labor industrial”, subrayó y amplió que “sentirse respaldado es una satisfacción muy grande y una necesidad básica para el desarrollo del trabajo”.

Conmemoración

En este contexto, cabe rememorar que el Día de la Industria Nacional se celebra todos los 2 de septiembre, en conmemoración de la primera exportación argentina en 1587.

A modo de valorar y resaltar la ardua labor que este sector realiza, como también el crecimiento de cada empresa mediante el apoyo y acompañamiento constante de la gestión del gobernador Gildo Insfrán, se propuso el desarrollo de una agenda de cinco días de duración que comprende visitas institucionales a empresas industriales, encuentros de articulación y mesas de trabajo dirigidas a empresarios y representantes de cámaras sectoriales, todas con el objetivo de potenciar el diálogo, identificar desafíos comunes y fortalecer vínculos entre el sector público y privado.