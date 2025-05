Aráoz en la inauguración de la EPEP N°460 de Herradura: “Escuela es el ejemplo de la fortaleza del Modelo Formoseño”

Compartir

En el marco de la inauguración de los dos edificios educativos en Herradura, al tomar la palabra, el ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, rememoró la historia del nombre de la EPEP N°460 “Misión del Timbo”, que lleva su nombre por un sacerdote jesuita que bautizó así ese paraje en el año 1763.

“Este lugar (Herradura) fue elegido por sucesivas generaciones con espíritu pionero, construyendo en paz, solidaridad y en comunidad un enclave turístico que pone en valor la riqueza de nuestra naturaleza. Hoy, aquí, toda la historia se resume en el nombre de esta escuela Misión del Timbó”, sostuvo.

Y agregó: “También expresa una característica central del Modelo Formoseño, la educación como el nuevo rostro de la justicia social imprescindibles para enfrentar los desafíos del siglo XXI”.

En ese sentido, el funcionario puso en valor los 1515 edificios educativos inaugurados durante la gestión de Insfrán en todo el territorio provincial.

“Hay un viejo dicho de navegantes: quien no conoce su puerto de destino, no podrá jamás aprovechar un viento favorable. Es necesario agregar otro: sólo la fortaleza, la pericia y el temple de quien empuña el timón, permiten atravesar las tormentas más difíciles. Ese Conductor está aquí con nosotros, no pacta con la adversidad”, aseguró.

Y destacó que el primer mandatario, con esta acción, reafirmó una vez más “su compromiso con la salud y la educación cumpliendo la voluntad de su pueblo”, ya que “la inversión en educación representa una decisión soberana en favor del desarrollo de los formoseños y da resultados”.

En este punto, refirió a las Pruebas Aprender 2024 como ejemplo y felicitó a los estudiantes de la institución educativa que participaron de esta instancia ya que “alcanzaron los niveles más altos en la evaluación”.

“Ellos alcanzaron los niveles 4 y 5. Es importante destacar que esta escuela es el ejemplo de la fortaleza del Modelo Formoseño, tomando como desafío la enseñanza en pluriaño que caracteriza a las escuelas rurales. Esto significa que alumnos de tercero y cuarto grado comparten el espacio educativo y la maestra”, señaló.

Por último, Aráoz valoró y agradeció el “alto compromiso” de los directivos, docentes, alumnos y familias, al mismo tiempo que felicitó a la comunidad educativa de Formosa y garantizó que, de esta manera, “unidos, solidarios y organizados, continuaremos trabajando por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria”.