Ferreira: “El Gobernador nos hizo un llamado a la marcha triunfal en este año electoral”

Compartir

El jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo, Antonio Ferreira, se refirió al mensaje del gobernador Gildo Insfrán, el pasado 15 de febrero desde El Colorado, donde instó a empezar “la marcha triunfal”, haciendo alusión a las elecciones de este 2025.

De esta manera, Ferreira dejó en claro que “nos llamó al compromiso de la militancia, pero con una particularidad: no fue en la ciudad de Formosa, sino en el sur de la provincia, en el costado del río Bermejo”.

Estar atentos

Por ello, consideró que “nos toca a nosotros estar atentos en todo el territorio de la provincia”, marcando “el acompañamiento a nuestra gente y a todos aquellos que tienen responsabilidad territorial en esos lugares”, y nombró a “médicos, maestros o empleados de Vialidad, porque el gobernador nos está convocando permanentemente para realizar esta gran obra, que está plasmada en el Modelo Formoseño”.

E insistió en que, “por lo tanto los docentes, personal de salud y todos aquellos de la administración pública, que cumplan el rol de servicio, tienen que estar atentos”.

En esta línea, el ministro lamentó que “hay situaciones que se generan que no tienen demasiada validez en la demanda que se realiza, lo que lleva a pensar que no es una movilización que se genere de motus propios de la persona”.

Y se refirió al “fundamental” trabajo de la Policía de la provincia, que “son custodios tanto de la seguridad como de la confianza de la gente, que es lo más importante”.

Asimismo, aseguró que “no son fuerzas de represión, sino que son fuerzas que van y buscan la convivencia pacífica de nuestra comunidad, de nuestro pueblo”, destacando que “el personal policial hoy tienen una formación y capacitación que les posibilita ser más estudiosos de la realidad de los pueblos y de nuestra cultura”.

Existen malintencionados

Además, el jefe de Gabinete se refirió a la problemática actual que se está viviendo con respecto al agua, afirmando que “son tiempo muy difíciles, mientras en un lado hay inundación, en el otro tenemos sequía”, sin embargo desde el Gobierno provincial se garantizan las obras requeridas para paliar la situación.

Subrayó que, gracias a las obras hídricas, “el agua que ingresa a nuestro territorio y llega hasta Pirané”, marcando que “es un trabajo inmenso el que se está haciendo para lograr eso”, y aclaró que “no solamente llega hasta Pirané, sino también a Riacho He Hé por la ruta 86”.

Pese a todo esto, Ferreira mencionó que hay “malintencionados que descalifican esta titánica tarea”, y dio de ejemplo que “en Pirané se estaban arreglando las cañerías, la calle, el canal y alguien fue y sacó una foto y dijo que estaba toda rota y el agua estaba contaminada”, sin embargo, “eso no era así, porque se estaba solucionando el problema”, puntualizó. Y aseveró que “no hubo contaminación del agua, ya que no hubo una demanda por causa de enfermedades hídricas en los hospitales”, explicando que “si así pasara, íbamos a tener problemas, pero no hubo”, reiteró