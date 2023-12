El Colorado: Insfrán inauguró nuevas obras de pavimentación e iluminación

Compartir

Este jueves 14, el gobernador de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, encabezó la inauguración de nuevas obras en la localidad de El Colorado. Se trata de 800 metros de pavimento y 1000 metros de iluminación led, de la calle Alberdi. Estuvo acompañado por el vicegobernador, Eber Solís; el intendente local, Mario Brignole; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; ministros y ministras del Poder Ejecutivo; legisladores provinciales; autoridades municipales y vecinos. Al inicio se entonaron los acordes del Himno Nacional y el Himno Marcha a Formosa, con los acordes de la banda de música de la Policía de la provincia. Luego, tomó la palabra, el jefe comunal, Mario Brignole, quien agradeció la “tan ilustre visita del Gobernador” y destacó el hecho por el que se encontraba presente: “las inauguraciones de nuevas obras”. En este sentido, se refirió al contexto nacional, respecto a la eliminación de la obra pública por parte del presidente Javier Milei, y dejó en claro que “en Formosa, gracias a la práctica del federalismo, podemos ver obras públicas diseminadas en todo nuestro territorio”. Y marcó que “eso significa que cada ciudadano que trabaja allí pueda llevar el pan a su casa, beneficiando también a los comercios que están relacionados con la actividad y así dinamizar nuestra microeconomía local”. Por eso, mostró su beneplácito con el gobernador Insfrán y su gestión, por las numerosas obras que se están ejecutando en El Colorado. Defender al pueblo Asimismo, el jefe comunal subrayó que el primer mandatario provincial “recorre la provincia de este a oeste, de sur a norte, acompañado de cada uno de los funcionarios”. “Nosotros no rompimos el contrato social que hicimos con nuestro pueblo”, expresó firme, asegurando que, por el contrario, “en el escenario nacional, si se ha roto”. Y puntualizó en que “ellos lo rompieron porque al asumir Milei (Javier) vemos que los que salieron terceros están componiendo su gabinete, a pesar de que en campaña hablaba de que eran la casta política”, refiriéndose a Juntos por el Cambio. De este modo, el intendente de El Colorado expresó su preocupación por las medidas de ajuste del Gobierno nacional y los recortes en el sector público. “Quieren castigar al pueblo”, por ello, “quienes tenemos un pensamiento nacional y popular, debemos estar alerta y defender a los que menos tienen”, consideró. Brignole, aseveró que “esa es nuestra ideología y no renunciaremos ni vamos a dar un solo paso atrás”, enfatizando en que “nosotros no nos vendemos y vamos a seguir firme en una sola línea, la del doctor Gildo Insfrán que gestiona y defiende a Formosa como el templo del peronismo nacional”. Al finalizar, Insfrán junto a la comitiva que lo acompañaba realizó el tradicional corte de cintas, descubrimiento de una placa recordatoria y puesta en funcionamiento del sistema lumínico led.