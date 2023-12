“Para todos los militantes peronistas Gildo Insfrán es un emblema”, destacó Rosemblat

Compartir

En testimonios recabados por AGENFOR, subrayó que “para los porteños es raro conocer a un Peronismo que se organiza, que transforma, que mejora la vida de la comunidad y que gana elecciones hace tanto tiempo. Para todos los militantes peronistas Gildo es un emblema, una referencia, así que estoy muy contento de haberlo conocido”.

En ese sentido, fue consultado sobre una nueva presentación de la oposición local ante la Corte Suprema de Justicia solicitando una medida cautelar que impida las reelecciones indefinidas en Formosa, en un nuevo intento de proscripción del renombrado dirigente del Partido Justicialista Nacional que en los comicios provinciales de junio pasado arrasó en las urnas, logrando el 70% de los votos. “No sorprende –enfatizó-. La historia del anti-Peronismo básicamente se basa en eso, en tratar de impedir que desarrollemos y llevemos adelante nuestro modelo transformador y Gildo lo encarna con muchísima altura”.

“Los peronistas de todo el país sabemos que lo usan como un chivo expiatorio y lo tienen siempre bajo la lupa tratando de demonizarlo, estigmatizarlo, pero no hay mejor verdad que el cariño del pueblo y contra eso no hay no hay mucho que hacer. Se entiende por qué gana elecciones”, resaltó, contundente.

Indicó que “me contaron por qué las obras que hace el Gobierno provincial tienen techo azul y cuando venía bajando en el avión, veía techos azules por todos lados. Y dije claro, así se ganan las elecciones”.

Asimismo, al referirse al plano nacional y ante la pregunta periodística sobre quién va a gobernar a partir del 10 de diciembre, dilucidó: “Lamentablemente, el Fondo Monetario Internacional con su sucursal argentina que en este momento tiene dos gerentes, que son Javier Milei y Mauricio Macri”.

En tanto, desde el campo nacional y popular, “ojalá podamos estar a la altura de los tiempos que corren y organizados, no solamente para resistir, sino para que el Peronismo pueda construir una propuesta que nos lleve nuevamente a gobernar a Argentina, mejorando la vida de los argentinos y las argentinas”, finalizó.