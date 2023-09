Insfrán inauguró centro de salud y CDI en el barrio Lote 111: “Es la igualdad de oportunidades hecha realidad”

Compartir

En el inicio de otra jornada cargada de inauguraciones de obras, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, presidió en horas de la mañana de este miércoles 20 en el Lote 111 la ceremonia de habilitación del centro de salud y el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de ese barrio de la Capital.

Acompañaron al primer mandatario el vicegobernador de la provincia, Eber Solís; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el intendente municipal Jorge Jofré; legisladoras nacionales, ministros y ministras del Poder Ejecutivo, diputados provinciales, la fiscal de Estado, Stella Maris Zabala; responsables de organismos autárquicos; representantes de delegaciones nacionales en Formosa; el rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, Enrique Morales, funcionarios, vecinos, entre otros.

En el inicio del acto, con los acordes de la Banda de Música de la Policía Provincial, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha a Formosa.

Luego, tras la proyección de dos videos institucionales, hizo uso de la palabra la médica designada en el centro de salud Maite Eliana Gómez, declaraciones que fueron recogidas por AGENFOR.

Comenzó su alocución destacando que “es difícil mirar alrededor y no sorprendernos ante la extraordinaria transformación de este sector de la ciudad de Formosa”.

Y recordó que “hace no mucho tiempo este lugar era prácticamente monte y hoy concentra a más de 10 mil personas en módulos habitacionales únicos en el país entregados en forma totalmente gratuita a más de 4000 familias que no tienen otra forma de acceder a una vivienda si no es a través de una política de Gobierno inclusiva llevada adelante por el gobernador Insfrán”.

Se trata de “viviendas que cuentan con instalación eléctrica, agua potable, desagües cloacales y terreno para ampliación, todas ellas formando parte de un barrio con calles enripiadas que permiten su tránsito independientemente de las condiciones climáticas”.

Además, “es un barrio que cuenta con una comisaría, un Espacio ECO, un centro del IAPA, un centro del Plan Alimentario Nutrir y un hogar de tránsito para personas en situación de calle, al igual que un jardín de infantes recientemente inaugurado y ahora un CDI”.

“Como si todo esto fuera poco, se inaugura este bellísimo centro de salud, moderno y confortable –agregó-. Todas estas obras sumadas a otras tantas distribuidas en todo el territorio provincial hablan por sí solas del compromiso de un Gobierno con su pueblo, que además llevan implícitas el principio de equidad”.

Respecto del centro sanitario, detalló que posee una superficie cubierta de 695 metros cuadrados, donde hay dos consultorios médicos para atención pediátrica, dos consultorios de clínica médica general y otro de tocoginecología, todos ellos completamente equipados con modernos equipamientos necesarios para la detección de enfermedades.

A ello se suma otro consultorio odontológico y uno de kinesiología que se complementa con un sector de gimnasio y patio terapéutico. Área de enfermería, vacunación y farmacia también conforman este centro, así como un sector de urgencia dotado con un equipo de cardio-desfibrilación de última generación, además de otros equipamientos para las urgencias.

Mencionó, a su vez, que se cuenta asimismo con un ecógrafo, un electrocardiógrafo, sala de espera con sanitarios, depósito, oficinas de dirección y administración, cocina, sanitarios para el personal, sala de reuniones y estacionamiento, junto con todos los insumos y los recursos humanos calificados para brindar las prestaciones.

Remarcó aquí “ya se encuentra en funcionamiento un servicio importantísimo para este sector de la ciudad, que es la base del SIPEC, con dos ambulancias 4×4”.

“Muchísimas gracias por todo esto, señor Gobernador –le dijo a Insfrán-. En nombre propio, también de mi equipo de salud y por qué no de la comunidad. Es la igualdad de oportunidades hecha realidad”.

Y para finalizar, subrayó: “Acompañando el Modelo Formoseño, con orgullo nos sentimos parte del mejor sistema de salud pública del país”.

Fortaleciendo la APS

Por su parte, la doctora Laura Filippini, directora de Coordinación de Establecimientos de Atención de 1° y 2° Nivel, resaltó en testimonios recabados por esta Agencia que la inauguración del centro sanitario “es una gran noticia y habla de reforzar nuestro sistema de salud, el primer nivel de atención, donde tenemos la tarea principal es la prevención y la promoción, es decir que trabajamos sobre prevenir que la persona enferme o en la captación temprana para que evitar que el paciente, si tiene una patología, se le complique, tratándolo en tiempo y forma”.

“Un centro de salud más en un área programática bastante numerosa, con mucha población, donde nuestro equipo va a tener donde realizar todas sus actividades con un lugar y equipamientos de primer nivel”, significó.

A su turno, según recabó AGENFOR, la doctora Sofía Samudio Godoy, coordinadora del Programa Provincial del Cáncer de Mama, hizo notar que “es otra obra más que se inauguró y como dijo el Gobernador, se van a seguir habilitando centros de salud, que son tan importantes para la gente”.

Así que “muy feliz y orgullosa del Modelo Formoseño que tenemos en la provincia”, concluyó.