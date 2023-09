Insfrán: “Unión por la Patria es la única propuesta de vivir en serio en un país con inclusión social”

Compartir

Al encabezar este jueves 14 por la mañana la inauguración de la Escuela de Jardín de Infantes (EJI) N° 26 del Lote 111 de la ciudad capital, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, afirmó que “Unión por la Patria es la única alternativa para sacar a la Argentina adelante”.

En declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el mandatario inició su alocución planteando que “nos encontramos en un proceso un poco difícil porque estamos a pocos días de decidir qué país queremos y en qué sistema político queremos vivir”.

Indicó que tras las PASO del 13 de agosto, “quedaron tres alternativas que yo las reduzco a dos porque son iguales”, en alusión a La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio.

En ese marco, subrayó que “Unión por la Patria es la única propuesta de vivir en serio en un país con inclusión social”, porque LLA y JxC “solamente nos ofrecen motosierra y destrucción total”.

Recordó aquí que el candidato libertario Javier Milei afirmó que lo que pide el Fondo Monetario Internacional (FMI) es “pequeño” en comparación con el paquete de ajuste que él propone. Y agregó respecto de la independencia económica del país que “tenemos que hablar de lo que hoy estamos padeciendo porque heredamos una situación complicada, ya que a pocos meses de dejar el Gobierno anterior, irresponsablemente tomaron un crédito con el FMI, una medida política que reafirma la intención del imperio de apoderarse de la riqueza de nuestro país”.

“Hoy estamos padeciendo las consecuencias de esa decisión, pero les digo que nosotros no vamos a cejar en el esfuerzo para que tengamos una Argentina diferente y que las argentinas y los argentinos tengan una vida mejor”, robusteció.

Esto es así porque desde el Peronismo “nacimos para que el sector más postergado de nuestra sociedad consiga y tenga derechos todos los días”, mientras que en total contraste el candidato presidencial de LLA cuestiona el concepto de justicia social al que califica como “un robo”.

A continuación, el gobernador Insfrán advirtió que “si se repitieran los resultados del 13 de agosto, va a ser una dictadura democrática porque van a llegar al Gobierno a través del voto popular”.

“Yo no me voy a cansar de predicar y seguramente que si llegan ellos, voy a ser el primero en pagar las consecuencias –enunció-. Pero estoy dispuesto, no me interesa. Lo que sí me interesa es el destino del pueblo, en el caso particular el de Formosa y en general el del pueblo argentino”.

En ese sentido, según recabó esta Agencia, prosiguió al sostener que “lo del 13 de agosto (en las primarias) pudo ser un voto emocional, un voto bronca, como diciéndonos ‘ustedes hagan algo por nosotros’, al llamarnos la atención”, haciendo notar que “esa misma noche he tomado muy en serio los votos” y pidiendo que “no estigmaticen a los jóvenes y digan que fueron solo ellos” quienes votaron a la oposición, ya que “fue transversal y de distintas clases, humildes, clase media y de buenas posiciones”.

Entonces, “tenemos que tomar todos juntos la decisión y saber que Unión por la Patria es la única alternativa para sacar a la Argentina adelante”.

“Nuestro candidato (Sergio Massa) está haciendo lo imposible para poder sopesar las medidas que se tienen que ir tomando, para que el impacto no sea en el sector más vulnerable”, puso en valor.

Asimismo, en el final de su discurso, Insfrán destacó que en Formosa “hoy tenemos el mejor sistema de educación y salud pública del país”.

Sin embargo, “tenemos mala prensa y aquí los cipayos que piensan que así van a llegar al Gobierno”, no obstante, en las elecciones provinciales del 25 de junio pasado los formoseños “ya les demostraron que Gobierno en la provincia de Formosa no van a ser”.

“Ahora, el 22 de octubre les vamos a demostrar que Gobierno a nivel nacional tampoco”, sentenció.

“Estoy convencido y esto es lo que tenemos que hacer aquí y todos los militantes del campo nacional y popular de todo el país”, enfatizó y avanzó asegurando que “Unión por la Patria va a ser Gobierno y nuestro presidente va a cumplir lo que dice, va a hacer todo lo posible y va a juntar los dólares necesarios para salir de ese socio tan molesto que se llama FMI”, cerró.