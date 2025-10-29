Educación lanzó la 2° Expo Provincial de Formación y Trabajo del Modelo Formoseño y el 1° Festival Artístico

Compartir

En el Galpón C del Paseo Costanero, el Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), lanzó este miércoles 29, por la mañana, la 2° Expo Provincial de Formación y Trabajo del Modelo Formoseño y el 1° Festival Artístico.

Dichas actividades se desarrollarán el próximo 7 de noviembre, en una jornada completa, donde los estudiantes de Educación Especial, integrados en distintos niveles y modalidades y acompañados por docentes y familias, presentarán sus trabajos.

En ese marco, el titular de la cartera educativa, Julio Araoz, explicó que estas actividades están dirigidas, puntualmente, a jóvenes que integran el sistema de educación especial por lo que, destacó, la participación de otras instituciones que colaboran como el Instituto PAIPPA, el Instituto de Asistencia Social (IAS), el área de Educación Técnica de Formación Permanente, etc.

“Porque todos confluimos en poder cumplir con este objetivo, que consiste en darles nuevas herramientas a nuestros jóvenes del área de Educación Especial, orientadas a que puedan formarse en el mundo del trabajo, después poder desempeñarse allí, no sólo en funciones de relación de dependencia, sino también hay un fuerte énfasis en aquellos tópicos que tienen que ver con los sistemas de autoempleo”, indicó.

Y añadió que, como en la edición anterior, “esta propuesta tuvo un impacto muy positivo en nuestra comunidad” por lo que “ahora se redobla el esfuerzo y aceptamos un nuevo desafío”.

Se trata de incorporar el aspecto orientado al are y la cultura con este 1° Festival para, de esa manera, “expresar nuestra identidad”.