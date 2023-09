Daldovo: “Para quienes fuimos integrantes de la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas, la creación del PAIPPA fue un resarcimiento”

Compartir

A 27 años de su creación, el Instituto continúa fortaleciendo el trabajo de los productores agropecuarios.

Este viernes 15 de septiembre, se celebran 27 años del Lanzamiento del Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA) creado en 1996 por el Dr. Gildo Insfrán.

Con motivo a ello, Nelly Ramona Daldovo, docente, productora, actual diputada nacional y candidata a renovar su banca por Unión por la Patria, destacó los logros obtenidos, el compromiso y acompañamiento constante a las familias paipperas por parte del gobierno provincial.

La fundación del Instituto marcó un antes y después en la historia de todo los formoseños, “vino a dar un giro de 180° para el pequeño productor que estaba totalmente invisibilizado, y a cumplir con gran parte de los sueños de los pequeños productores, de docentes y de todos los que anhelamos que el pequeño productor tenga esa dignidad de poder producir no solamente lo que consume sino también de vender, de poner en el mercado los frutos que su chacra le podía generar”.

“Se programaron ferias francas en las distintas plazas de las diversas localidades, se pusieron en funcionamiento desmotadoras para que ese algodón que aún con la diversificación seguía produciéndose, tenga una comercialización segura, y la tuvo”, comentó la funcionaria.

Además, agregó: “Para quienes fuimos integrantes de la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas (ULICAF), fue como un resarcimiento, nos dio tranquilidad, el Estado se hacía presente para cubrir esos requerimientos que teníamos como campesinos, de tener diversificación productiva, entregando semillas”.

De esta manera, Daldovo recordó que “más tarde, fueron entregados los títulos de propiedad de sus tierras, no nos olvidemos que salíamos de un gobierno dictatorial y que los subsiguientes no pudieron revertir, aunque ya estábamos en democracia, el que no tenía 20 hectáreas tenía que quedarse fuera del sistema agropecuario”.

“En la época de los militares se les había sacado esas tierras a los productores que tenían menos de 20 hectáreas, y esos títulos también fueron entregados de manos del gobernador de la provincia”, resaltó.

Cabe recordar que, el PAIPPA fue creado mediante el Decreto Nº 1107/96 con el objetivo de brindar una solución social, productiva y ambiental a los pequeños productores, para que se desarrollen integralmente y disfruten de una vida digna en el lugar de nacimiento o en el que elijan vivir.

“A nosotros, los maestros, nos ayudó muchísimo el PAIPPA y todo el gobierno del Dr. Gildo Insfrán, no nos olvidemos del PROASI que hasta hoy prácticamente sigue, porque están las asistencias a las escuelas con útiles, guardapolvos, zapatillas y cuántas otras ayudas que reciben todos los niveles educativos, ni hablar de los edificios”, indicó.

Y añadió: “Siento una inmensa satisfacción del cambio que tuvimos a través de este programa, en la cultura, en lo social y en lo económico, todo ello es posible gracias a un gobierno que nos brinda derechos y más respuestas a nuestras necesidades, para que todos, tanto alumnos como docentes, tengamos esa vida digna que como cristianos y justicialistas anhelamos para la población, para los vecinos, para todas y todos”.

Al finalizar, la legisladora sostuvo: “Tratemos de mantener este programa para los pequeños productores agropecuarios que cada día se ve más enriquecido con el esfuerzo, no solamente del productor sino de un Estado presente que está acudiendo permanentemente a sus necesidades”.º