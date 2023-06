Samaniego: “Carbajal, ante su carencia de propuestas, utiliza la agresión como eje de campaña”

Compartir

Fernando Carbajal, candidato a gobernador por el Frente AmplioFormoseño, “sufre una grave desorientación temporo-espacial que lo hace lanzar solo injurias, mentiras e incoherencias”.

Así lo manifestó el diputado provincial y jefe de la bancada justicialista de la Legislatura provincial, el doctor Agustín Samaniego.

“Hemos observado en los últimos días una escalada de violencia por parte de Carbajal, seguramente pretendiendo subir en las encuestas que le dan tercero cómodo -enfatizó-. Ataca ya no solo a Formosa, sino en forma personal a la figura del gobernador Gildo Insfrán, queriendo que la máxima autoridad entre en su juego de agresiones”.

Y agregó: “Se da cuenta, y se dieron cuenta sus correligionarios, que no le da el pinépara estar en esta contienda. No tiene la trayectoria, ni el talento y muchos menos el carisma para competir por tan alto cargo. Eso en vez de generarle una introspección y autocrítica, lo acompleja, y lo hace estar irritable e incongruente”.

“La desorientación es temporal dado que no se cuenta el tiempo que estamos viviendo los formoseños. Tanto tiempo afuera de la provincia evidentemente lo hizo impermeable a la verdad que transcurre frente a sus ojos”, aseveró.

Continuó exponiendo que “la desorientación es espacial también. No se da cuenta que la tierra sobre la cual está pisando ha cambiado. Eso que reclama hoy, ya se transformó y se transformó para siempre. Las escuelas, los hospitales, viviendas, pavimento, energía, agua, comunicaciones, etcétera, le dieron una fisonomía de crecimiento a Formosa que no logra reconocer”.

“Todo eso que no quiere ver y que deprecia de la realidad de nuestra provincia, lo percibe y siente la enorme mayoría del pueblo -afirmó-. Es por eso el terror pánico que tiene de enfrentar electoralmente a Insfrán”.

En ese sentido, indicó que “la única herramienta que procura utilizar es la proscripción mediante la Justicia”, reprobando contundente que “ante la falta de apoyo popular utiliza los pasillos delos tribunales. En vez de presentarse y jugar el partido, sueña con sacar al Gobernador de la cancha”.

“¿Ocupa su tiempo en hablar con la gente? ¿Elabora sus propuestas al menos en su tiempo libre? La respuesta es un rotundo no. Intenta llenar ese grandioso vacío con provocaciones y embestidas”, clarificó.

“Cree que el pueblo formoseño no tiene memoria. Más tiempo pasa de la pandemia y más se torna imperdonable, deshonesta y desaprensiva la actitud que tuvo como juez federal suplente causando más de 1200 muertes por COVID-19 y miles de enfermos”, criticó. Por último, enunció que “para ser juez federal no pudo ganar un concurso y entró por la ventana. Ahora, como vislumbra que no va a ganar la Gobernación, intenta por métodos non sanctos”