Avanza la construcción de defensas definitivas para Colonia Pastoril

El titular de la DPV inspeccionó este jueves 30 las obras de protección de esta localidad ubicada a 71 kilómetros de la ciudad capital.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) ejecuta en Colonia Pastoril la obra de construcción de defensas definitivas, para proteger a la localidad de la crecida del riacho Monte Lindo Grande.

Se construirán terraplenes de defensa, con una extensión de más de 5500 metros, con un coronamiento de seis metros. “Se ejecuta con suelos arcillosos, plásticos, tendrá la cota superior a la que tiene la ruta provincial N°2.Se trabaja con el saneamiento, base de asiento, y las primeras capas del terraplén” comentó el titular de la DPV, el ingeniero Javier Caffa, durante la recorrida de la que participó AGENFOR.

Se trata de la primera etapa de esta importante obra, la segunda etapa será del otro lado de la ruta provincial 2, y una tercera incluirá “el acondicionamiento y construcción de las estaciones de bombeo que se construirán para esta localidad, que serán tres, que tendrán su descargador de fondo y su correspondiente sistema de bombeo”.

El funcionario explicó que esta obra es parte del “plan estratégico dentro del ministerio de Planificación en todas las obras de manejo de los recursos hídricos, tanto como también se trabaja en la canalización y la optimización de los recursos hídricos, tanto del bañado la estrella como del río bermejo, también en la protección de las distintas ciudades y localidades”.

Para el intendente de esta localidad, Renzo Parra, varias veces azotada por el embate del agua que tiene su origen en el río Pilcomayo, se trata de la obra más importante para el pueblo y agradeció al Gobierno provincial su ejecución.

Parra explicó que la localidad es atravesada por el riacho Monte Lindo Grande y “abrazada” por el Monte Lindo chico, que en determinada época del año crecen, desbordan y amenazan con afectar el pueblo.

“Siempre Vialidad Provincial vino a trabajar, como para dar una solución del momento, el señor Gobernador entendió esta problemática y a través de Vialidad lo que están haciendo hoy es la construcción de barreras definitivas que llevarán compuertas y también sistema de bombeo”, aclaró.

“Para nosotros es una obra importantísima, quizás la más importante de todas las que tenemos, por ello agradecemos infinitamente al Gobernador y a todo su equipo.La barrera tiene ocho kilómetros, lo que rodea el pueblo, porque el Monte Lindo Grande atraviesa el pueblo, pero del otro lado el Monte Lindo Chico, también nos abraza, los dos traen sus consecuencias cuando crecen” subrayó.

No obstante, dijo que, así como el riacho es en algún momento un verdadero problema para el pueblo, también trae sus beneficios, con la llegada del agua proveniente del Bañado La Estrella.“Estamos esperando con ansiedad para poder cargar nuestros reservorios, en este tiempo de sequía hemos padecido el faltante”, reconoció.

Vecinos agradecidos

Leonardo Irala, uno de los vecinos de Colonia Pastoril, recordó como cada año sufrían el embate del agua del Riacho Monte Lindo. “Cuando eso pasaba, afectaba a la localidad -señaló-. Después se hizo un proyecto con Vialidad, con el jefe Marcelo Motta, para proyectar una defensa que en su momento fue provisoria. El beneficio de esta barrera es enorme, nosotros estábamos destinados casi a desaparecer del pueblo, porque el 90% de la población quedaba anegada por el agua”.

En contacto con AGENFOR, dijo que esta mega obra tendrá un impacto muy positivo en la comunidad. “Se soluciona el ciento por ciento de nuestros problemas, que algunos años tuvimos incluso la rotura de la barrera” comentó.

En el mismo sentido se expidió Carmen Barrios, pobladora desde hace cincuenta años en un sector cercano al Monte Lindo, quien también sufrió la consecuencia de la crecida del riacho, afectando su casa y animales.

“Es una obra muy positiva para nosotros, no vamos a tener el problema que cada año teníamos, ahora se hizo realidad nuestro sueño. Vivíamos en zozobra cuando crecía el agua, uno no sabe si la casa va a estar con agua. Recuerdo en 2017 me inundé por completo, en parte los animales tenían una altura y les compraba forraje, para mantenerlos. Ahora estoy re feliz por el trabajo que están realizando, gracias al señor Gobernador y a nuestro intendenteParra”, cerró.