Intendentes valoran declaración de emergencia agrícola dispuesta por el gobernador Insfrán

Jefes comunales destacaron la medida adoptada por el gobernador Gildo Insfrán de declarar el estado de emergencia agrícola de manera predial para los cultivos cucurbitáceas de siembra temprana en Villa Dos Trece y Las Lomitas para los establecimientos rurales afectados por la caída del granizo, ocurrida en octubre del año pasado.

El Decreto N° 13/23 comprende también a los cultivos de bananas perjudicados por las heladas tardías y déficit hídrico desde septiembre del 2022 en las localidades de Laguna Naineck, Siete Palmas, Laguna Blanca, Riacho He Hé y Buena Vista.

Estas medidas son de aplicación retroactiva desde el 1° de agosto del 2022 hasta el 31 de marzo del 2023.

En ese sentido, en declaraciones recogidas por AGENFOR, el intendente de Riacho He Hé, Rubén Solalinde, resaltó: “Algo que siempre caracteriza al gobernador Insfrán es el hecho de tomar las medidas necesarias, ya sea para prever o paliar en este caso una situación producto del efecto de la naturaleza”.

Recalcó que “la sequía que estamos atravesando hace varios años es una cuestión de la naturaleza y se ha acentuado en estos últimos tiempos”.

Y avanzó ponderando “las medidas que en su momento tomó el Gobernador en cuanto a la realización de obras hídricas, como en el caso nuestro del riacho He Hé, donde gracias a una megaobra desde hace varios años vuelve a contar con agua en su cauce, lo cual para nosotros es vida”.

“Sería realmente catastrófico en lo humano y lo productivo si no tuviéramos agua en el riacho He Hé, ya que con esta sequía no hay otro lugar de donde obtener el vital líquido”, contrastó.

Por su parte, el intendente de Villa Dos Trece, Lorenzo Schmidt, recordó en testimonios a esta Agencia que “esto fue un pedido que hizo la mesa de emergencia en su momento, cuando ocurrió el acontecimiento de la granizada que afectó a unas 300 hectáreas de zapallitos y otros cultivos como sandías”.

Finalmente, hizo notar que se avanza en permanente contacto con el Ministerio de la Producción y Ambiente para “ver cómo va a ser la implementación” de la asistencia a los productores afectados.