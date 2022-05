Caffa: “Esta inversión del Estado es una demostración del Modelo Formoseño”

Compartir

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el ingeniero Javier Caffa, manifestó la satisfacción que produce avanzar en la concreción de importantes obras viales para Capital e interior.

Ello se dio en la ceremonia realizada este jueves 19 en Casa de Gobierno, en donde el responsable del organismo expresó a AGENFOR: “Es un día muy especial que nos enorgullece como habitantes de esta provincia, porque estas licitaciones significan actos de Gobierno de estricta justicia social”.

Y agregó: “La conducción y la gestión del gobernador Gildo Insfrán, hace realidad la constante firma de convenios, la cristalización de proyectos largamente anhelados y la licitación de importantes obras como las que estamos haciendo hoy”.

Ceremonia

En este contexto, Caffa inició su alocución aseverando: “Nos convoca la apertura de sobres con la oferta correspondiente a la Licitación Pública 16/22, para la ejecución de obras básicas y pavimentación de la Ruta Provincial (RP) N°6 en el tramo comprendido entre la intersección con la RP N° 2 y la RP N° 3 en la localidad de Tres Lagunas”.

Según explicó, “este es un tramo que arranca en la intersección con la RP Nº 2 en Timbó Porá y tiene una intersección con la Ruta Nacional (RN) N° 11, y después, el tramo donde se ejecuta esta sección, está comprendido en el tramo que va desde la intersección con la RN N°11 hasta la intersección con la RP N°3”.

A ello sumó la pavimentación de la Ruta Provincial N° 8, en una extensión de 8,5 kilómetros desde la intersección con la Ruta Provincial N° 2, hasta la localidad de Siete Palmas, y la construcción de obras complementarias de la Autovía Multitrocha Ruta Nacional N° 11 en la etapa dos en el tramo comprendido entre la rotonda de Tatané hasta la rotonda Virgen del Carmen.

Indicó que dichas obras complementarias “incluyen la construcción de 14 dársenas para detención de ómnibus entre el barrio La Nueva Pompeya y la rotonda de la Cruz del Norte”, al igual que “la adecuación del empalme de la autovía de la RN N°11 a la Ruta Provincial N° 1; la iluminación y adecuación geométrica de la rotonda de Tatané; la adecuación de rotonda, iluminación y calles colectoras en los barrios Santa Isabel y Nueva Pompeya; la adecuación e iluminación de la rotonda de Villa del Carmen y del Aeropuerto; la construcción de una pasarela peatonal sobre la Avenida Gendarmería Nacional que unirá los barrios Itatí I y II”.

También, la construcción del sistema de alcantarillas en la zona de acceso a la Dirección Provincial de Aeronáutica, en las colectoras del barrio Villa del Carmen y la rehabilitación de la Ruta Nacional N° 11 en el tramo comprendido entre la rotonda de la Cruz del Norte y la rotonda de Virgen del Carmen que va a comprender bacheo y repavimentación, informando que esto tiene un plazo de cuatro meses y una inversión de $418 millones.

Al describir lo planificado para la Ruta Provincial N°8, que va desde la intersección con la Ruta Provincial N°2, en cercanía a la Colonia La Primavera hasta la localidad de Siete Palmas, explicó que se trata de “un tramo de 8,5 kilómetros que incluye la construcción de alcantarillas, obras básicas y paquete estructural, alambrados y señalización horizontal y vertical”.

Del mismo modo, comprende “la construcción de un nuevo puente de hormigón armado y pretensado sobre el Riacho Porteño en el acceso principal a la localidad de Siete Palmas” y señaló: “Esta obra tiene una inversión de $622 millones y un plazo de 12 meses para su ejecución”.

Además, “una obra importantísima, largamente anhelada por toda la zona norte, que es la construcción de obras básicas y la pavimentación de la Ruta Provincial N° 6, en la sección comprendida entre la intersección con la Ruta Provincial N° 2 en Riacho He Hé, hasta Tres Lagunas que son 28,15 kilómetros”.

Ésta “incluirá la construcción de: obra básica y paquete estructural, alcantarillas transversales y laterales; alambrados”. Además, de “la señalización horizontal y vertical, la iluminación de la intersección con la Ruta Provincial N° 2 y el paso por la localidad de Tres Lagunas”.

“Es una obra estratégica, de importancia fundamental para la economía y el desarrollo productivo de la zona norte de nuestra provincia que asegurará transitabilidad permanente, rápida y segura, entre las localidades de Riacho He Hé y Tres Lagunas”, sostuvo el administrador de la DPV.

Realzó que “no sólo estas localidades serán beneficiadas, tenemos varias colonias en el transcurso de esta ruta”, nombrando a “Villa Hermosa, El Recodo, Loma Hermosa e infinidades de familias paipperas, minifundistas, muchas chacras con una producción importante que tuvieron un gran protagonismo en la asistencia del Plan Nutrir que impulsa el Gobierno provincial”.

Y aseguró que “es una obra que va a permitir el acceso en cualquier condición meteorológica, con seguridad vial y el flujo rápido con la agilidad que se necesita”, subrayando que “también significa cerrar otro anillo productivo, como lo venimos haciendo hace mucho tiempo, porque estamos uniendo la Ruta Provincial N° 3 con la Ruta Provincial N° 2, en una extensión superior a los tres kilómetros”.

A esta infraestructura vial “hay que sumarle todo lo que se está generando en cuanto al acceso a la energía, a internet por fibra óptica, a la salud y a la educación pública, al manejo de los recursos hídricos por la reactivación del Riacho Porteño y el Riacho He Hé, que nos permiten tener aguas del Pilcomayo”.

“Esta inversión del Estado configura un círculo virtuoso que es una demostración del Modelo Formoseño que impulsa el señor Gobernador”, ponderó, puntualizando que la obra tiene una inversión superior a los 2970 millones y un plazo de ejecución de 24 meses.

Y destacó que “la inversión de lo que hoy licitamos, entre la 6, la 8 y las obras complementarias, totalizan 4010 millones del presupuesto oficial, en convenio con la Dirección Nacional de Vialidad”.

Neutralización de obras

En otro orden, Caffa recordó que «hace unos años atrás, cuando estaba otro Gobierno Nacional que tenía una mirada distinta, cuando se hacía gestión en Vialidad Nacional no nos daban respuestas”.

“En cuatro años, entre el 2015 y 2019 en la gestión del expresidente Mauricio Macri, no tuvimos obras para la provincia y no sólo no nos dieron ni invirtieron, sino que paralizaron y neutralizaron importantes obras estratégicas”, reprobó contundente.

Y contrastó: “Acá se demuestra la diferencia entre la mirada de un Gobierno neoliberal y un Estado nacionalista, federal y popular que asiste, da respuesta rápida y deja las puertas abiertas con gestiones permanentes con diferentes organismos”.

En esa línea, pidió tener memoria “porque a veces en el ritmo de la vida nos vamos olvidando lo que nos pasó, pero debemos tenerla para no repetir viejos errores que significaron para nosotros un atraso, una pérdida de tiempo”.

Finalmente, acentuó que “estas obras reafirman aquel aforismo categórico que enseña que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar”, señalando que “mediante la visión y conducción política del gobernador Insfrán, con una inspiración y dinámica de realización, nos une y nos compromete a todos”.

“El Modelo Formoseño es el proyecto de provincia que queremos”, concluyó.