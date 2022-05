Personal del HIEF fue capacitado en el marco de la Ley Micaela

Compartir

Este jueves por la mañana, en el auditorio del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI), se llevó a cabo una nueva capacitación en el marco de la Ley Micaela, a cargo del equipo técnico de la Secretaría de la Mujer y destinado al personal médico y administrativo del Hospital Interdistrital Evita de Formosa (HIEF).

Al respecto, AGENFOR conversó con la secretaria de la Mujer, Angélica García, quien sostuvo que, durante dicho espacio formativo, el personal demostró participación, “no sólo la presencia por la obligatoriedad, sino el compromiso que asumen a través de las preguntas que hacen”; y lo calificó como “altamente positivo”.

“Hoy estamos dando con el personal del área de salud, videos con perspectiva de género y sin perspectiva de género, ante la persona que se auto percibe de acuerdo al género con el que se identifica y sobre eso le dan las medidas a tomar”, indicó.

Además, la funcionaria sostuvo que estas capacitaciones “vienen a cubrir las expectativas” respecto al “desconocimiento o conocimiento que hay del género y la violencia de género”, porque “nosotros siempre decimos que la Ley Micaela vino para quedarse” y en estos espacios “siempre vemos cuanto realmente necesitamos conocer, porque nos lleva a cambiar conductas, comportamientos, lenguajes, actitudes”.

“Y esto es lo positivo de la ley, entonces estamos realmente muy felices de que todo este personal participe, pregunte, se interese y opine, realmente es muy llevadero”, manifestó.

En ese sentido, dijo que un nosocomio puede ser un lugar donde las personas víctimas de este flagelo lleguen para resolver algún problema, por lo que es importante que el personal esté capacitado para entablar una conversación y asesorar sobre “cómo tiene que hacer para poder salir de esa situación”.

“Por eso nosotros vemos con gran placer cómo los médicos, el personal de salud, se interioriza: qué podemos hacer, cómo debemos tratar, qué podemos decirles, en una situación donde se producen hechos esperados o no esperados y que ellos deben actuar”, señaló.

Y agregó: “Hoy podemos decir que esta articulación a través de la Ley Micaela trae un bagaje de preguntas y necesidad de conocer, porque ellos van a ser los agentes multiplicadores de como tratar y hablar como empleados públicos, tener la mirada con perspectiva de género”.

Por su parte, el licenciado Jorge De Vido, director de Administración del HIEF, opinó que recibir las capacitaciones por la Ley Micaela “es importante”, para los agentes públicos, “que asistimos a la población, que tengamos formación en estos temas e incorporemos estas perspectivas para saber cómo actuar ante casos de violencia de género, saber cómo hacer una entrevista y atender a personas con perspectiva de género”.

“Se ha avanzado un montón por la lucha de mujeres y de todo el colectivo LGTB en el reconocimiento de los derechos de todas las personas”, reconoció.

Asimismo, el funcionario expresó que estas capacitaciones sirven “no solo para detectar sino también para saber cómo actuar”; y no solo en casos de violencia sino también en discriminación, “para que una persona no se sienta discriminada a partir de la atención que se le está brindando, ser empírico y reconocer que no somos todos iguales, pero sí que todos tenemos los mismos derechos”.