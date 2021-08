Ingeniero Juárez: Acentuaron en los vecinos la prevención del dengue

Compartir











En el marco de la conmemoración del Día Internacional de lucha contra la enfermedad

El equipo de la base de Vectores y Zoonosis del hospital distrital de Ingeniero Juárez, llevó adelante una charla para enfatizar en los pacientes y vecinos, la promoción que se realiza a lo largo del año sobre los cuidados que deben aplicarse para prevenir esta enfermedad.

La actividad, tuvo lugar en la sala de espera de los consultorios externos de dicho nosocomio, donde los brigadistas reiteraron a los presentes cada una de las medidas fundamentales que deben aplicarse para evitar, sobre todo, la formación de criaderos de mosquitos, clave en la lucha contra el dengue.

En este marco, repasaron las características físicas del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, para que las personas puedan reconocerlo a simple a vista y lleven a cabo, diariamente, los cuidados indispensables para que el mosquito no pongan sus huevos en los recipientes aptos, que se encuentran en las casas y alrededores, y que así pueda evitarse su reproducción y presencia en el ambiente.

Dieron el paso a paso de cómo deben tratarse los recipientes para que el mosquito no se aloje ni deposite sus huevos. Explicaron cómo deben eliminarse y recalcaron que aquellos que no pueden destruirse “deben ser tratados adecuadamente, tapándolos, colocándolos boca abajo o poniéndolos bajo techo para que no se carguen con agua de lluvia”.

Igualmente, insistieron en la aplicación del repelente para evitar las picaduras del insecto, recordando que el dengue se transmite cuando el mosquito pica a una persona enferma y luego a otra sana, pasándole el virus. “El repelente debe colocarse sobre la piel expuesta y también sobre la ropa. Más que nada para estar al aire libre y en las horas de mayor actividad de los mosquitos, al amanecer y al atardecer”, fue el mensaje al respecto.

Larvicida

Los operadores pusieron de relieve el uso del larvicida, como un elemento altamente efectivo para matar las larvas de los mosquitos que se crían en los recipientes que no se pueden eliminar y tapar. Generalmente, se trata de aquellos que se utilizan para recolectar agua: tanques, cisternas, aljibes “también las piletas de natación, de lona o de material”, describieron.

Dieron a conocer que el larvicida es un producto inofensivo para los humanos y animales domésticos, pero que tiene muy buen resultado a la hora de matar a las larvas, que si no mueren luego se convierte en mosquitos adultos que pueden picar y transmitir la enfermedad del dengue.

Solicitaron seguir las instrucciones de los brigadistas que llegan a las casas para poder aplicarlo adecuadamente. Y revelaron que puede ser usado en diferentes lugares, inclusive en las canaletas, sumideros, rejillas y otros.

En tanto, como parte de la actividad, entregaron repelentes y larvicidas de manera gratuita a los presentes.