Formosa: 9 fallecidos por COVID-19 y 670 nuevos casos positivos

Los fallecidos son seis vecinos de Formosa: Cristóbal de 72 años, Humberto de 63 años, Pascual de 60 años, Olga de 60 años, Martha de 59 años y Lucas de 27 años; un vecino de Ingeniero Juárez: Francisco de 69 años; y dos vecinas de Clorinda: Maricruz de 47 años y Guillermina de 57 años.

Los casos positivos en personas de entre 1 mes a 87 años de edad, corresponden 472 a Formosa, 30 a Clorinda, 16 a Estanislao del Campo, 16 General Güemes, 14 en Pirané y Gran Guardia, 13 en Misión Laishí, 12 en Laguna Blanca.

Además, 11 casos nuevos en El Espinillo, 10 en Las Lomitas e Ingeniero Juárez, 8 casos para El Colorado y Buena Vista, 4 casos nuevos en Misión Tacaaglé y Comandante Fontana, 3 casos para Ibarreta y El Potrillo. Con dos casos cada uno figuran Tatané, El Chorro, Riacho He-Hé , Mojón de Fierro y Pozo del Tigre.

Con un caso cada localidad se encuentran San Martin II, La Primavera, María Cristina, Laguna Naineck, Lote 8 y Villafañe. Se computan además seis casos de ingresos desde otas jurisdicciones.

Datos acumulados

Al 25 de Mayo, la provincia de Formosa, diagnosticó 26.797 casos positivos de coronavirus, de los cuales 17.049 se recuperaron y permanecen activos 9.298 casos. Se lamentaron 415 fallecimientos.

También fueron notificados 35 caos en tránsito, con posterior egreso de Formosa y hasta el momento se realizaron 531.199 test (5,04 % de positividad acumulada).

En lo que respecta a la tarea policial de las últimas 24 horas, ingresaron 286 camiones de carga, 49 vehículos ingresaron a Formosa y 87 personas, en tanto en la vía pública los efectivos controlaron a 33.957 personas y 3.572 vehículos, realizando actas de infracción a 21 vehículos y 375 personas por incumplimiento de medidas sanitarias.

Los agentes del orden detectaron 2 fiestas privadas, como también la violación de cuarentena de un contacto estrecho, como también una violación al aislamiento domiciliario obligatorio de una persona con diagnóstico positivo de COVID-19 que fue detectada circulando en una ruta nacional.

Atento a la gravedad de esta conducta irresponsable que pone en riesgo a la salud pública de la población, iniciaron acciones legales contra la infractora de esta medida sanitaria.

Vacunación

En la continuidad de la campaña de vacunación informamos que el lunes se cumplió la jornada de vacunación de la segunda dosis para el personal docente de la Delegación Capital. Asimismo, este 25 de mayo y el viernes 28 de mayo recibirán la vacuna los residentes de la ciudad capital de las clases 1970 a 1980 que integran los grupos de riesgo y que sean convocados telefónicamente para ello.

Se recordó que el miércoles 26 de mayo recibirán la primera dosis de la vacuna los residentes de Formosa capital de clases 1970 y 1971.



Fecha Patria

“Comprovincianos, el 25 de mayo es una fecha patria que nos invita a pensar y actuar como pueblo, anteponiendo los intereses generales por sobre toda mezquindad o actitud egoísta, especialmente en tiempos difíciles como los que estamos viviendo. La historia nos enseña que los pueblos unidos luchando por un propósito superior son capaces de lograr cualquier objetivo. Ya sea un 25 de mayo de 1810, ya sea el día de hoy” exhortaron.

“Los esfuerzos que todos estamos haciendo como gobierno y comunidad en defensa de la salud y la vida de la población valen la pena. Ante la pérdida de tantas vidas de formoseños y formoseñas por la pandemia, no existe margen ético ni humano para conductas irresponsables o negacionistas. No le demos ninguna oportunidad a este virus que no perdona” pidió el Consejo.