Responsable de UPAC: “Probamos el aislamiento domiciliario y en Formosa no funcionó”

Además recordó que en el inicio de la pandemia, se probó con el aislamiento domiciliario de los casos positivos y no funcionó, por las costumbres del ciudadano formoseño.

“Los formoseños tenemos una cultura de la calidez, de ser amigos y de compartir, no solamente el tereré, también somos cariñosos, nos abrazamos, damos la mano, hacemos y recibimos visitas, hacemos encuentros y reuniones familiares numerosas, eso lamentablemente es una situación que favorece mucho la diseminación de la enfermedad” detalló en contacto con Agenfor.

Reconoció Bareiro que en ocasiones las personas alojadas en los CAS “se desesperan por salir antes, pero tampoco es un capricho, porque hemos tenido personas que en el día 13 (de aislamiento), cuando esperábamos que se vayan, dieron el positivo”.

Al referirse a las críticas hacia Formosa que realiza el canal televisivo Todo Noticias, señaló que “Ojalá TN en vez de quedarse en la Capital Federal, el distrito que más alto índice de mortalidad tiene por millón de habitantes, venga a Formosa y plante su sede acá y deje de militar para la libertad absoluta de circulación, teniendo en cuenta la situación que se presenta en Capital Federal”.

Reclamó que “Tienen que ser más respetuosos de la cultura y realidad de cada provincia de la Argentina, no podemos transpolar las medidas que se toman en Capital Federal con las que se toman en Formosa, son capacidades operativas, infraestructuras distintas. No se pueden tomar medidas universales, no es lo mismo Clorinda, Ingeniero Juárez o Formosa, si bien estamos en la misma provincia” aclaró.

Siguiendo con las críticas hacia los CAS, que los comparan con centros de detención, comentó el médico que “Provengo de una generación muy golpeada por la dictadura, cuando dicen dictadura, limitación de la libertad, me duele porque yo viví en tierra lo que es la dictadura y la privación ilegítima de la libertad y no es nada agradable”.

Descentralización

En otro orden, dijo sentirse orgulloso del trabajo realizado por UPAC, que se transformó en centro capacitador para la toma de hisopados en distintos puntos de la provincia.

“La distribución de técnicos que hisopan en la provincia es tan grande, que UPAC se descentralizó, en Formosa mismo llevamos más de 5 mil hisopados en rastrillajes realizados, esto porque se regionalizó la ciudad, tenemos 4 centros donde se realiza el procesamiento de las muestras que se van haciendo en esos rastrillajes” acotó.

Dijo que lo mismo sucede en Clorinda, Las Lomitas, Ingeniero Juárez y en General Belgrano. “Con mis años de profesión me siento orgulloso de pertenecer al equipo de este gobierno, como médico sanitarista, me siento feliz de estar en esta provincia y tener los resultados que tenemos” cerró.