Enérgico rechazo de nuevo intento de atropello de Carrió hacia Formosa

En este sentido, Solís asegura ver “con mucha preocupación” cómo es “tan livianamente acusada la Provincia; desde el mas supino desconocimiento” ya que desde la óptica centralista ignoran “todo el esfuerzo que realizan pueblo y Gobierno, unidos y organizados, en la lucha contra la pandemia que azota al mundo entero, con millones de infectados y fallecidos”.

Diferencia ello de la realidad formoseña ya que, “lo que no consiguen ni por asomo por los votos, pretenden lograrlo mediante propuestas fascistas y verdaderamente autoritarias”. Y advierte que “no es la primera vez que el pueblo formoseño recibe un atropello de tan graves características y tampoco es la primera vez que la dirigente nacional de Cambiemos hace declaraciones incoherentes y aparatosas con el objetivo de dañar y mancillar al que piensa diferente”.

En este contexto, el funcionario puso en relieve que la estrategia sanitaria establecida en la provincia de Formosa “sin lugar a dudas ha tenido buenos resultados, cuidando a la comunidad entera, a los que ingresan a nuestra provincia, a los enfermos de COVID, y a sus contactos estrechos”.

Tarea que “se realiza con mucho empeño y amor al prójimo velando por lo más preciado que tenemos: la salud y la vida. Nadie puede desde la mentira y la insensatez señalar tamañas acusaciones. El Pueblo Formosa no lo permitirá”.

Por otra parte, Solís indicó que desde el inicio de la pandemia, Formosa ha recibido “con los brazos abiertos” a 13.001 comprovincianos, hecho que sucedió gracias al programa de Ingreso Ordenado y Administrado; “programa que ha sido avalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Si no hubiésemos tenido esta estrategia tendríamos, sin duda, la situación de otras provincias y otros países del mundo, que sufren colapsos sanitarios y gran cantidad de muertes”, enfatizó.

Indicó además que la política de albergar en Centros de Alojamientos Preventivos (CAP), a los que ingresan y sus contactos estrechos, como también a los enfermos de coronavirus en Centros de Atención Sanitaria (CAS), “es unos de los grandes aciertos que hemos tendido en la lucha contra el Coronavirus”. Por ello, “denostar tan salvajemente y sin rigor científico ni epidemiológico esas medidas, es a todas luces pretender que convivamos con un virus que solo enferma y mata”, argumentó.

El vicegobernador dijo esperar como hombres y mujeres de la democracia, el rechazo de toda la dirigencia política de la provincia y que “un nuevo silencio de la oposición, será señal de complicidad ante el ataque que recibe la voluntad popular”.

“Estamos acostumbrados a estas viles ofensas y los formoseños hemos sabido resistir en nuestra historia, lo que ha forjado un pueblo con sabiduría, templanza y coraje. No vamos a permitir que se nos subestime ni menosprecie. A propios y extraños le decimos que no vamos a claudicar y que en Formosa, no se rinde nadie”, dijo sobre el final Eber Solís.