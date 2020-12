Gildo Insfrán: “Demostramos ser una verdadera comunidad organizada”

Compartir











Desde su despacho en la Casa de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo Provincial, el primer mandatario formoseño inició su discurso diciendo que “el 20 de noviembre pasado me dirigí a todos los formoseños y las formoseñas ante una circunstancia muy delicada que nos tocaba vivir como comunidad” porque “el día anterior, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había dispuesto una medida cautelar que impactaba de lleno en una de las medidas más efectivas de nuestra estrategia sanitaria, que es el ingreso ordenado y administrado a la provincia de Formosa”.

En declaraciones que recogió AGENFOR, recordó que “el máximo tribunal nacional había ordenado el ingreso a nuestro territorio en un plazo de 15 días hábiles de todas las personas con solicitudes pendientes hasta ese momento, aplicando las medidas sanitarias que la provincia estimara pertinentes”, lo que significaba “autorizar el ingreso de 8321 personas en un plazo muy breve de tiempo, casi la totalidad de ellas provenientes de lugares con alta incidencia de coronavirus”.

Ante esto, remarcó, “la dificultad no nos hizo cejar en nuestro compromiso de defender la salud y la vida del pueblo formoseño, y por ello ratificamos nuestras medidas sanitarias para hacer frente a tamaño ingreso masivo de personas”, ya que “esta gesta superaba la capacidad de respuesta institucional de cualquier Gobierno provincial”.

No obstante, enfatizó que “siempre tuve la convicción que más que un Gobierno, somos una verdadera comunidad organizada”, haciendo notar que “de esa forma respondimos y logramos juntos un resultado extraordinario”.

Puso de resalto que “en pocos días multiplicamos los Centros de Alojamiento Preventivos (CAP), pasando de 48 a 177, debiendo acondicionar para ello 115 edificios escolares, en coincidencia con la finalización del ciclo lectivo y con un esfuerzo enorme de los voluntarios militantes de la salud y la vida”.

Además, también se aumentó la cantidad de las camas, yendo de 1810 a más de 8000, así como también se incrementó de manera superlativa el equipamiento para cada habitación, los kits personales para recibir a los ingresantes de la lista, la logística y el personal necesario.

Trabajo incansable

A su vez, el gobernador Insfrán expuso que “en el contacto individual con cada persona de la lista surgieron innumerables situaciones particulares”, por lo que “el trabajo se enfocó en facilitar el ingreso de todos aquellos que así lo decidían”.

A modo de ejemplo, mencionó que “muchas personas en esa lista no habían inscripto a sus hijos o familiares menores de edad, o bien no incluyeron a personas que acompañaban a adultos mayores que requerían asistencia”, de modo que “esas situaciones fueron contempladas, incluyendo así a 555 nuevas personas a la lista, alcanzando un total de 8876 para ingresar”.

“Cada una de esas personas fue contactada en numerosas oportunidades por los voluntarios militantes en un trabajo incansable, brindando orientación, acompañamiento y contención”, resaltó, precisando que “de ese total, 3126 personas aceptaron ingresar a la provincia, es decir un tercio del total de los inscriptos, y efectivamente entraron a nuestro territorio 2774 personas. De ellas, la mitad aproximadamente no tiene domicilio ni residencia en nuestra provincia”.

Es así que “5750 personas de la lista de la Corte no ingresaron a Formosa, en su gran mayoría por rechazar la propuesta de ingreso, o también por haber dado de baja su solicitud o por no haber respondido a ninguna de las reiteradas comunicaciones realizadas”, inclusive “hubo personas que afirmaron no haberse inscripto nunca y desconocer porqué figuraban allí, u otras tantas que se inscribieron sin haber salido de nuestro territorio”.

Marcó aquí que “estos datos dan cuenta de la falsedad de las coberturas periodísticas de Buenos Aires que hablaban de miles de formoseños varados queriendo retornar a sus casas”, ya que “la realidad es que solo un tercio del número que publicaban eran personas que efectivamente iban a entrar y estaban esperando pacientemente su autorización”, además de que “la mitad de ellas no tenía domicilio ni residencia en la provincia”.

Hacer realidad lo imposible

En otro tramo de su discurso, según pudo recoger esta Agencia, el doctor Insfrán aseveró que antes del fallo judicial, durante el cumplimiento del mismo y con posterioridad “hemos continuado con los ingresos habituales y permanentes de personas a nuestro territorio en el marco del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado”.

Puso de resalto que por ese mecanismo y por fuera de toda medida judicial “han ingresado hasta la fecha 8031 personas”, es decir, más del triple de las que ingresaron por la medida cautelar de la Corte, lo cual denota que “los límites de Formosa nunca estuvieron cerrados”.

En esa línea, sostuvo categórico que “este ingreso masivo de personas a nuestra provincia en el medio de una pandemia letal significaba uno de los desafíos más difíciles que hayamos tenido que enfrentar como pueblo. “Un trabajo prácticamente imposible”, esgrimió.

No obstante, ante ello, manifestó que “movido por un optimismo contumaz y por una confianza total en los formoseños, me atreví a proponerles hacer juntos lo imposible”, a lo que “el pueblo de Formosa, que es tan maravilloso, hizo justamente eso: hacer realidad lo imposible”.

“Con mucha emoción y desde lo más profundo de mi corazón quiero decirles: gracias”, afirmó, haciendo referencia al personal de salud, seguridad y de todos los organismos públicos, las Intendencias y Comisiones de Fomento y los miles de voluntarios militantes por la salud y la vida. “Gracias a todos y cada uno de los formoseños y las formoseñas que han colaborado desde su lugar para alcanzar este resultado”, sumó.

Capacidad de respuesta

Para el gobernador Insfrán, “fue puesta a prueba toda nuestra capacidad de respuesta como pueblo y hemos logrado superar juntos la adversidad, guiados por la unidad, la organización y la solidaridad”.

“Estos mismos principios deben guiarnos siempre, especialmente mientras siga vigente el peligro de la pandemia”, enunció, advirtiendo que “la segunda ola que ya se está viendo en muchos países amenaza con ser más letal que la primera” y que, al mismo tiempo, “los contagios y las muertes por coronavirus en la Argentina están volviendo a subir”.

Finalmente, tras poner en valor que “hemos realizado un trabajo excepcional en este tiempo, logrando los mejores indicadores sanitarios del país frente al COVID-19”, pidió no confiarse porque “el virus no perdona y la vida es lo único que no se puede recuperar”.

“Sabemos que la tarea es compleja y mucho más cuando se extiende en el tiempo. Pero también hemos demostrado a propios y extraños que los formoseños no pactamos con la adversidad”, realzó.

Para concluir, exhortó: “¡Fuerza comprovincianos! ¡Más unidos que nunca! ¡Más firmes que nunca! ¡En Formosa, no se rinde nadie! Que Dios Padre y a la Virgen María nos bendigan y nos sigan guiando”.