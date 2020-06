Se habilitó la pesca comercial y extracción de carnada viva

Compartir











Durante la lectura de un nuevo parte informativo del Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID-19, se anunció la habilitación de la pesca comercial y extracción de carnada viva en el marco de las excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El mismo estará habilitado a partir de este lunes 1 de junio, reglamentado por el Ministerio de la Producción y Ambiente de la provincia, organismo que trabajó en el protocolo correspondiente de bioseguridad e higiene.

Según lo publicado en los portales oficiales del Gobierno de Formosa, las medidas de prevención establecen en primer lugar, la implementación de todas las precauciones básicas de desinfección, seguridad y limpieza en las embarcaciones con las que desarrollarán sus actividades los pescadores; como también el uso obligatorio de barbijo, la menor presencia posible de personas por embarcación y la determinación de horarios de entrada y salida escalonados del lugar de desembarque y arribo.

Además, deberán realizarse controles de temperatura corporal y chequear otros posibles síntomas de coronavirus en los pescadores y extractores; y en el caso de que sea detectado algún cuadro de temperatura corporal o dichos síntomas, tendrán que ser notificados y seguir las indicaciones de las autoridades competentes.

Respecto a las medidas de higiene, los pescadores deberán disponer de artículos de limpieza personales y para la desinfección continua de los elementos utilizados para la pesca y/o extracción de carnada. Es decir, cada embarcación contará y utilizará sus propios elementos para limpiar tanto antes como después de cada tarea con agua y jabón o solución de lavandina (hipoclorito de sodio) y agua.

El protocolo recomienda incrementar la frecuencia de limpieza cada 2 horas con solución de lavandina y en las que no se pueda utilizar dicho elemento, podrá aplicarse etanol al 95% o 70% según corresponda.

También, para las tareas podrán utilizar guantes de vinilo que se desecharán de forma segura tras cada uso con el posterior lavado de manos con agua y jabón de cada trabajador de la pesca.

Medidas de organización

En lo que respecta a la pesca comercial, el protocolo determina que se realizará de lunes a viernes de 8 a 19 horas, según lo establecido por la veda extendida, con turnos distanciados de media hora para cada embarcación. Del mismo modo, sábados y domingos, la actividad queda prohibida.

Otro punto a resaltar es que sólo podrán desembarcar en los puertos de Prefectura presentes en la provincia, como el Puerto Formosa, Puerto Colonia Cabo, Destacamento Bouvier, Destacamento Dalmacia y Destacamento Herradura; y en caso de que no exista un Destacamento de Prefectura próximo, la Dirección de Registro, Control y Fiscalización podrá indicar sitios de desembarcos seguros y controlados. Las mismas serán registradas por la Prefectura o el agente de control en una planilla con los respectivos turnos para evitar aglomeraciones. En el caso de no cumplir el cronograma, los pescadores estarán sujetos a sanciones. Y no está permitido embarcar o desembarcar en lugares no habilitados, como tampoco el montaje de campamentos en la zona de ribera.

Para la extracción de carnada viva, se delimitaron los días martes a sábado de 8 a 19 horas, en equipos de no más de dos personas, con redes del tipo cuatro con medidas mínimas de 2 metros por dos metros o redes de arrastre de por lo menos dos metros de longitud; y no podrá haber más de un equipo en el mismo lugar de extracción con una distancia mínima entre los distintos grupos.

En este contexto, la locación de los sitios de extracción no podrán estar a más de 40 kilómetros de su lugar de residencia y deberán informar a la Dirección de Registro, Control y Fiscalización la ubicación del mismo, con 24 horas de anticipación, como también el horario de trabajo, ya que este será el organismo encargado de controlar el cumplimiento del protocolo dispuesto por las autoridades.

Por último, queda prohibido la extracción de domingos a lunes, en lugares no habilitados y el montaje de campamentos en la zona próxima al sitio de trabajo.

Para más información, el protocolo vigente se encuentra disponible en las páginas oficiales del Gobierno de la provincia de Formosa.