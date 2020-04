Parola: “Se está trabajando para que se pueda sesionar”

Compartir











La diputada nacional del Frente de Todos (FdT)-Formosa Graciela Parola enfatizó que desde ambas Cámaras del Congreso Nacional “se está trabajando para que se pueda sesionar”, estimando que “en algún momento se va a llegar a un acuerdo porque no es momento para poner palos en la rueda”.

“Si bien el reglamento de la Cámara no lo contempla, el presidente de Diputados Sergio Massa está en comunicación con los presidentes de los distintos bloques para poder en este caso modificar el reglamento desde las comisiones correspondientes y poder implementar estas sesiones online, con la seguridad que esto implica”, expuso la legisladora.

Pormenorizó que “ya se firmó convenio con ARSAT, que prestaría el servicio de lo que es satelital y de conexión, y con el RENAPER, que crearía un sistema de reconocimiento biométrico similar al que tenemos para sesionar y votar en la Cámara, que es a través de huella digital. En este caso, según lo que nos comentó el presidente de la Cámara, se haría a través de reconocimiento facial”.

A su vez, comentó que ahora “estamos trabajando en lo que son las comisiones con los informes de los ministros del Poder Ejecutivo”, recalcando que “se vienen desarrollando jornadas que son históricas porque nunca en la historia del Congreso han ido tantos ministros a las reuniones, por más que sea a través de videoconferencia. Ya hemos tenido la presencia de diez ministros, quienes desde que ha comenzado toda esta situación de pandemia han dado informes a las diferentes comisiones”.

“Al no tener nosotros todavía la posibilidad de sesionar virtualmente, estamos haciendo ese trabajo”, señaló, añadiendo que “cada uno de los diputados y diputadas está trabajando en su provincia, que es lo más lógico”.

Puntualizó que “la Cámara ha creado un protocolo interno que abarca a todos los que prestan funciones ahí, como empleados, asesores, etcétera, respecto al distanciamiento social y las medidas que hay que tomar en cuanto a la emergencia, teniendo en cuenta que la Ciudad de Buenos Aires es uno de los principales focos de circulación comunitaria, con lo cual hay que tomar las precauciones que corresponden”.

Respecto de la imposibilidad de sesionar de manera presencial, argumentó que “no hay medios de transporte como colectivos y aviones, a lo que se suma también que muchos legisladores están en población de riesgo. Hay más de 70 diputados y diputadas que son mayores de 65 años, entonces, son cuestiones por las que se han arbitrado los medios para el trabajo en las comisiones. Algunos lo hacen desde la CABA o Buenos Aires y los demás desde sus provincias, pero nadie ha dejado de participar del trabajo”.

Impuesto Patria

Asimismo, la doctora Parola se refirió al proyecto del impuesto Patria, haciendo hincapié en el rechazo a la iniciativa que ya anticiparon los sectores de la UCR, Juntos por el Cambio y el PRO.

“En algún momento la oposición tendrá que entrar en razón y si no lo hiciera veremos la manera –aseguró-. Justamente, en Diputados se está trabajando en lo que tiene que ver con la reforma del reglamento para poder hacer la sesión online, pero no sólo en este caso, sino las veces que sea necesario”, marcó.

En esa línea “la acción declarativa ante la Corte Suprema que busca la presidenta del Senado, la doctora Cristina Kirchner, es justamente para evitar temas posteriores (reclamos de inconstitucionalidad) porque estamos seguros de que quienes más tienen se están resistiendo ya ahora a través de sus representantes (en el Congreso) y lo van a seguir haciendo una vez que la ley salga con presentaciones en la Justicia”.

“Se está trabajando para que se pueda sesionar y en algún momento se va a llegar a un acuerdo porque no es momento para poner palos en la rueda”, enfatizó, recalcando que “un Congreso que ha estado parado los últimos cuatro años y que en cuatro meses ha tenido un trabajo prácticamente histórico en ambas Cámaras no creo que pueda ser menos en esta situación que nos preocupa y de la que nos debemos ocupar como Poder Legislativo y brindar soluciones”.

Donación al FONTEX

Asimismo, la diputada Parola hizo mención a la donación de $300 mil que efectuaron los diputados nacionales del FdT-Formosa al Programa de Desarrollo Productivo Industrial del sector Textil (FONTEX).

“Fue un subsidio extraordinario que otorgó la Cámara de Diputados a cada uno de los legisladores –contó-. Luego de varias reuniones e intercambio de opiniones, desde la presidencia del bloque del Frente de Todos, se decidió que a cada provincia, independientemente de la cantidad de diputados que los representen en la Cámara, les iban a corresponder $300 mil”.

Ahí se convino que ese dinero vaya destinado a alguna organización u organismo que trabaje en la lucha contra el coronavirus, relató. “Charlando con el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 y las autoridades del Gobierno provincial, vimos que poder donarlo al FONTEX era un beneficio directo hacia el mismo e indirecto hacia todo lo que se vincula a su trabajo”, subrayó la legisladora.

Resaltó en ese sentido al equipamiento y los uniformes para las fuerzas de seguridad y el sistema de salud provincial, al igual que el valioso aporte de las diferentes cooperativas que realizan el trabajo. “Están trabajando incansablemente en esta situación de pandemia”, valoró la legisladora.

“Por ahí a veces no se dimensiona cuando se habla del Modelo Formoseño, de qué se trata, y creo que el FONTEX, así como el PAIPPA, Laformed, Nutrir, Nutrifor, entre otros emprendimientos provinciales, reflejan perfectamente de qué se trata este proyecto político y por qué Formosa aún no tiene casos de coronavirus”, acentuó, significando que “tiene que ver con la previsión del trabajo que se está haciendo aunque no tengamos casos y el haber comprado maquinaria y adquirido equipamiento antes de que todo esto pase para estar preparados. Es fundamental el trabajo que realizan todas estas áreas del Estado provincial”.