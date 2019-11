SADOP Y LA ESPERANZA DE UN GOBIERNO PARA LOS TRABAJADORES

Compartir











Los dirigentes sindicales y gremialesven con esperanzaque los trabajadores vuelvan a tener un papel protagónico en las decisiones políticas del presidente electo Alberto Fernández y el futuro gobierno del Frente de Todos.

En este sentido la Secretaria general del SADOP(Sindicato Argentino de Docentes Privados)Prof. Lidia Pineda, expresó que “estamos planificando la esperanza, ajustando nuestras propuestas para un nuevo gobierno, porque confiamos plenamente en las promesas de campaña, confiamos que no va a ocurrir lo que pasó con las promesas de campaña de Cambiemos,cuya mentira fue constatada durante estos 4 años”.

“Sabemos que va a ser un año difícil, que vamos a tener que poner mucho de nuestra parte para que el primer año comience una recuperación económica que reparta la riqueza hacia abajo, y no hacia arriba como ocurrió en el gobierno anterior”, agregó Lidia Pineda.

Uno de los objetivos principales de SADOP y todos los gremios docentes es recuperar la paritaria federal docente, “de la que SADOP fue injustamente expulsada de ese ámbito, y obviamente desarticulado todo ese espacio”, denunció la prof. Pineda.

“Queremos un estado presente, que sea parte del trípode que es el empleado, el empleador privado, en nuestro caso, y el estado como articulador de la justicia, de los derechos de los trabajadores y de las políticaspúblicas donde los trabajadores tengamos lugar y seamos centro de las mismas”, definió la secretaria general.

Volvió a insistir en que los integrantes de SADOP están con mucha esperanza sobre lo que va a ocurrir, “nos complace lo que estamos escuchando”. Además explicó que “los sindicatos tenemos un lugar distinto respecto de una propuesta política, no somos un partido político, pero podemos vincularnos con cualquier proyecto político que tenga a los trabajadores y trabajadoras como eje de articulación de la vida, que coloque al trabajo y no a la especulación como organización de la vida, que coloque la solidaridad y no al mercado y el sálvesequien pueda como organización de la vida social. En eso siempre nos van a encontrar desde SADOP abonando esfuerzos, propuestas, compartiendo todo lo que involucre al bienestar de la mayoría de la población”.

En otro orden de cosas, la secretaria general del Sindicato de los docentes privados informó que tienen planificadas diversas actividades para el mes de noviembre, puesto que contiene dos fechas importantes para SADOP: el Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre) y el Día Internacional de la No Violencia de género (25 de noviembre).

“Comenzamos el mes de la no violencia hacia las mujeres y otros géneros, vamos a estar en la calle repartiendo volantes, haciendo pintadas, poniendo conciencia, porque el tema de la violencia atraviesa todos los espacios. Nosotros somos un colectivo mayoritariamente de mujeres, y tenemos que atender la violencia laboral, sexual, cultural y económica que vivimos las mujeres en tiempos tan complejos como los que nos toca ahora”, señaló Lidia Pineda.

Y por último la profesora, indicó que “como desde nuestra obra social aportamos mucho al cuidado de la salud, estamos en el mes dela prevención de la diabetes, así que nos van a ver en la calle repartiendo volantes, frutas e ideas de cuidado y de vivir más armónicamente”.