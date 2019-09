Cursos de capacitación en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas

Compartir











La entidad que preside el CP Hugo Cañiza, invita a los matriculados de capital y el interior a participar de la variedad de cursos que se dictarán los días que restan de septiembre, durante octubre y el mes noviembre, a desarrollarse en el salón auditorio ubicado en calle Paraguay 433.



Este martes 24 del corriente de 17 a 21, el Cr Hugo Brítez, dictará el curso: “Peritos Contadores”: Auxiliares de la Justicia, no arancelado, dirigido exclusivamente a matriculados activos, jóvenes profesionales matriculados y profesionales en ciencias económicas con constancia de título en trámite.



La organización solicita a los asistentes acercar mercaderías no perecederas y/o artículos de limpieza que se destinaran a los Jardines de Infantes que apadrina el Consejo y con inscripción previa.



El viernes 27 de septiembre de 17 a 21 se dictará el Curso: “Liquidación Impuesto a las Ganancias – Régimen de Retención de Cuarta Categoría – Empleados en relación de dependencia – Jubilados y Pensionados”. Disertante: Cr. Pablo Goicoechea.



Martes 8 y miércoles 9 de octubre de 16 a 20: “Ajuste por Inflación Impositivo en el marco de una economía inflacionaria”. Disertante: Dr. Richard Amaro Gómez.



Miércoles 13 y jueves 14 de noviembre de 17 a 21, curso “Plan de Negocios: Plan de Planes en el marco de la R.T. 49/18 de F.A.C.P.C.E.”, Disertante: Mgter. Elsa Cristina Palmeyro de la provincia de Corrientes.



Herramientas para el Ejercicio de la Profesión



Dirigidas exclusivamente a Matriculados Activos, Jóvenes Profesionales Matriculados CPCEF al día con el D.A.E.P. y Profesionales en las Ciencias Económicas con constancia de Titulo en Trámite. Los profesionales no matriculados son aquellos que tienen su título de graduación en ciencias económicas, pero por cuestiones personales no se ha matriculado o se ha dado de baja.



MODULO I



3 y 4 de octubre de 17 a 21: Monotributo-IVA-Reg.Inf. Compras y ventas. Disertantes: Cra. Melisa Araujo, Dr. Javier Capra, Cr. Javier Retamoza



MODULO II



18 de octubre de 16 a 21, Actuaciones profesionales del Contador Público, distintos al Informe de Auditoría en el Marco de la RT 37. Disertante Cra. Graciela Velazco.



MODULO III



Viernes 8 de noviembre de 16 a 20 y sábado 9 de noviembre de 9 a 13: Profesionales 3.0, Gestión Digital de Oficina, a cargo del Cr. Jorge Rodríguez de la provincia del Chaco.