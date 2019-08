Taller familiar, puesta de límites, formación de rutinas y hábitos

Compartir











El Equipo Técnico Interdisciplinario Central (SeTIC) del Ministerio de Cultura y Educación desarrolló el taller destinado a familias abordando la temática “Puesta de límites, formación de rutinas y hábitos”.

El espacio del taller “Puesta de límites, formación de rutinas y hábitos” es brindado a la familia, extensivo a toda la comunidad. Se realiza en la EPEP N° 3, está prevista en dos jornadas, una que se llevó a cabo el 7 de agosto y el próximo encuentro será el 14 de agosto de 18 a 20 horas.

La primera jornada se contó con la participación de 50 familias que han mostrado un gran interés en esta temática tan relevante para la crianza segura y responsable de los niños, niñas y adolescentes.

La Lic. Romina López, responsable del SeTIC, dijo: “Estamos desarrollando uno de varios encuentros, que tienen que ver con la línea de trabajo con las familias. En esta oportunidad se trabaja la puesta de límites y hábitos saludables, que está dirigida a las familias en general, que quieran acompañar a la crianza de los niños y niñas. Además, habrá otro encuentro que está destinado a adultos que acompañan a la crianza de jóvenes. Esta línea de trabajo está prevista en cuatro encuentros, el primero ya se dio en el mes de julio, pero tuvo que ver con la temático del Uso Responsable de Redes, este segundo, como se mencionó tiene que ver con la puesta de límites y hábitos saludables, y luego siguen dos encuentros más en el mes de septiembre y octubre. Uno de ellos es sobre ¿Qué hacemos cuando nuestros niños se aburren? Es una actividad que está abierta al público en general y a los adultos en particular que acompañan la crianza de los adolescentes”.

Respecto de cómo se dio marcha a los talleres, la Lic. Romina López explica: “Como sistema educativo, y como servicio de este sistema, tenemos un vínculo de trabajo con quienes integran la comunidad educativa. Para poder desarrollar estas actividades se realizó previamente una encuesta abierta por lo que se pudo visibilizar las necesidades que planteaban padres y madres, también las dificultades que atraviesan en cuanto a la crianza de los hijos, estos resultados marcaron las prioridades de las temáticas de los talleres”.

Alejandra es mamá de Mora, que tiene 3 años, asistió al taller y brindó su testimonio: La verdad re contenta, vinimos con el papá de Mora, nos enteramos por la red WhatsApp del jardín. (…) Muy sorprendida, porque no sabía que había este tipo de talleres, de acompañamiento, que lo hace desde el Estado que nos pareció fantástico, me sorprendió por la temática y la calidad con la que se desarrolló. Los niños tienen sus particularidades, por lo que uno trata como la mayoría de los padres, de ir guiándolos de la mejor manera, entonces, este tipo de acompañamiento me parece que es super importante y obviamente me llevó muchísimo material como para tratar de analizar y ponerlo en práctica, para darle una vida lo más armoniosa y saludable posible para nuestra hija”.

En esta construcción por una sociedad mejor, se contribuye como Sistema Educativo con aspectos esenciales para forjar las bases sólidas y así poder fortalecer los vínculos.