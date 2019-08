Valoran servicio nutricional que se brinda en el Hospital 8

Compartir











En el Hospital Distrital N° 8 de la Jurisdicción 5 funciona un servicio nutricional a través del que profesionales brindan asesoramiento a los pacientes sobre alimentación saludable y vida sana.

“El servicio de nutrición está compuesto por tres licenciados en Nutrición y el servicio que brindamos es consultorio externo. Los tres profesionales tenemos nuestros días y horarios de atención, atendemos todo tipo de pacientes, de diferentes edades y etapas biológicas”, explicó el nutricionista Rodrigo Verón.

Indicó que “el servicio está cubierto de lunes a viernes. Tanto por la mañana como por la tarde van a encontrar al profesional nutricionista si así lo desean”.

Precisó que a la hora de diagramar un plan alimentario los profesionales se ajustan a la realidad económica de cada paciente. “Cada tratamiento y cada intervención va ajustada al paciente que tenemos enfrente -remarcó-. Tenemos en cuenta el contexto de dónde viene, los momentos en la sociedad en la que vivimos, sus horas de trabajo, su familia, sus ingresos, etcétera. Siempre tenemos que estar adecuándonos a todos esos aspectos que hacen a una correcta alimentación”.

A su vez, consignó que “todos esos alimentos que por ahí son raros para nuestra cultura y nuestra sociedad tienen sus alternativas. No es que siempre estamos indicando semillas o frutos secos. No está mal eso, pero obviamente debemos ajustarnos a que no todas las personas tienen el acceso a ese tipo de alimentos, ya sea desde lo económico y también desde lo cultural”.