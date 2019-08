Crecen reclamos por subas de cuotas de planes de ahorro para comprar vehículos

Compartir











Se confirmó desde la Defensoría del Pueblo que cada día son más los reclamos que se están atendiendo de familias o personas que no pueden pagar las cuotas mensualmente de los Planes de Ahorro Para Fines Determinados, toda vez que los aumentos de las mismas, producto de la inflación, aumento del dólar, planes que se incrementaron con el valor de cada unidad, que están atados a su vez a la devaluación del peso respecto de la moneda estadounidense, que las han tornado impagables.

Fue advertido desde el organismo que “hemos planteado una acción judicial que se encuentra en trámite en contra de todas las Sociedades Administradoras, sino que además, hemos abierto canales de diálogo para encontrar soluciones rápidas y concretas con las antes citadas y las concesionarias, logrando importantes resultados positivos según cada caso en particular”.

El Ombudsman José Leonardo Gialluca señaló que “a pesar de que existen casos en los que hasta el 80% de los ingresos se destinan al pago de la suba de las cuotas, los adherentes a los planes de ahorro, tratan por todos los medios de no caer en mora, y esto no significa que no haya gravísimos problemas en este tema. Están aquellos que no pueden pagar los mismos y buscan prorrateos o avanzar con diferimientos o que las firmas retrotraigan el valor de las cuotas, lo cual en algunas provincias ya se ha logrado mediante fallos judiciales”.

Se precisó que, si bien las empresas han flexibilizado sus políticas ante la realidad denunciada, las cuestiones a tener en cuenta sobre el funcionamiento de planes de ahorro para fines determinados son las siguientes. En primer término, debemos saber que los actores en esta cadena de comercialización son: lasfábricas,sociedades administradoras, concesionarias, y losadherente o adjudicatario.Los adherentes, son los que pagan su cuota normalmente pero aun no tienen el auto en su poder, a diferencia de los adjudicatarios ahorrista que, ya adjudico el vehículo por sorteo o licitación y tiene el auto en su poder. Por ello, el primero paso en la negociación en un plan de ahorro, se da con la suscripcion, operación que solo lo hacen las concesionarias con el cliente. (ni la fábrica ni la sociedad administradora suscriben directamente con el consumidor).Luego de realizada la suscripción, la relación contractual es directamente con la sociedad administradora, quien es la que confecciona y emite los cupones. Así el dinero abonado por las cuotas va directamente a la cuenta de la misma, no pasa por la concesionaria por lo que, esta última, no fija precios ni recibe dinero de cuotas, solo vuelve a tomar intervención la concesionaria, al momento de la adjudicación, ya sea recibiendo las ofertas de licitación, tramites y gestiones de entrega del vehículo, etc. y luego de eso, otra vez sale de escena.

Por otro lado, se debe conocer que, las cuotas aportadas por los ahorristas, están compuestas por la cuota pura, que es una “cuota parte” del valor del vehículo, más gastos administrativos, impuestos, seguro de vida, seguro del bien (en caso de tener el auto en su poder) entre otros rubros. Los ahorristas integran grupos que, por lo general son de 168 personas. con lo aportado mensualmente por estos;la sociedad administradora compra a la fábrica 2 vehículos por mes, los que serán adjudicados: uno por sorteo y otro por licitación. Así en cuanto a la problemática de los aumentos de los vehículos y por ende de las cuotas de los planes de ahorro, las concesionarias no tienen ninguna injerencia ni tampoco facultades para tomar decisiones, ya que, el contrato es suscripto por el adherente y la sociedad administradora. En la práctica estas afirman que, la fábrica es la que pone el precio a las unidades, el que, a su vez, este sujeto a variaciones, ya que, “el valor del bien es móvil”, por lo que cabe señalar que, el Órgano de Contralor de los Planes de Ahorro, es la Inspección General de Justicia de la Nación, que relación a los aumentos: “sostiene que, cumplen con todas las funciones que le caben dentro del marco de su competencia”, pero en nuestra opinión Institucional, “deberían dictar una Disposición General pues los montos de las cuotas están desvirtuados y se debe frenar desde el Estado Nacional la usura que se comete con los damnificados”.

Por los incesantes planteos la Defensoría del Pueblo llevó a cabo un relevamientoal 30/07/19 enconcesionarias de la Ciudad de Formosa respecto de las medidas que adoptan frente a los aumentos en los Planes de Ahorro. Del mismo surge que:*FCA S.A. – FIAT (sociedad administradora):Realiza prorrateo de cuotas vencidas para los que se encuentran en mora. Además, establece cuotas fijas al 80 % para el caso de los ahorristas que quieran diferir los aumentos. *Concesionaria Sebastiani – Volkswagen S.A.:No cuentan con ninguna alternativa respecto de los aumentos.Solo con un “plan oportunidad” dirigido a ciertos adherentes que tengan el plan caído para que puedan reactivarlo, destinando los fondos aportados a un nuevo plan.*Concesionaria Donnet – plan Ovalo- Ford: No registran adherentes que se encuentren en mora, a los pocos clientes en esta situación se les instruyo que se comuniquen personalmente al 0800 de la sociedad administradora.

En algunos casos se reciben “pagos a cuenta” (siguen aceptando el pago de las cuotas atrasadas de aquellos que están en mora).* Concesionaria Lorena Automotores – plan Rombo -Renault: No cuentan con ninguna propuesta para clientes respecto de los aumentos.Solo ofrecen adelantar la adjudicación para aquellos adherentes que tienen más de 40 cuotas abonadas a través de una “adjudicación administrativa”. Tambiénofrecen un “plan de recupero” para aquellos titulares de planes que se encuentran caídos, a los que, la empresa llama de forma individual.* Concesionaria HOMU – Toyota: No registran adherentes en mora, ya que, sus planes de ahorro no sufrieron aumentos significativos, oscilando entre un 5% dependiendo del modelo de que se trate, lo que no representa un monto importante en la cuota.* Concesionaria MS Automotores – Chevrolet: No cuentan con alternativas de pago, solo les indican a sus clientes que se comuniquen a un 0800 de la sociedad administradora. Únicamente ofrecen un “plan de recupero” para aquellos titulares de planes que se encuentran caídos, a los que, la empresa llama en forma individual.

Se sugirió que para cualquier consulta o asesoramiento gratuito se concurra a nuestra Sede ubicada en calle Padre Patiño Nº 831 y/o contactarse a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar .