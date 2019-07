Estudiantes secundarios de todo el país se reúnen en esta ciudad

Compartir











Entre el miércoles 10 y hasta el viernes 12 de julio, nuestra ciudad albergara el “2° Foro Federal de Centros de Estudiantes

Secundarios”. Un espacio donde se reunirán jóvenes de una veintena de provincias a través de los talleres, debates y conferencias se desarrollaron temáticas en función

a las políticas nacionales y provinciales que interpelan y afectan a los estudiantes.

El profesor Héctor Acosta, coordinador de la FeCES, indico que en esta ocasión, participaran representantes de centros de estudiantes de juna veintena de provincias argentinas, alrededor de 1200 jóvenes de todo el país y el interior formoseño.

El propósito es que los chicos puedan debatir en diferentes talleres, un total de doce donde intercambiar puntos de vista acerca de temas que los mismos jóvenes han elegido, además de los plenarios generales con conclusiones.

Para el día miércoles 10 por la mañana se anticipa el acto apertura, y luego iniciar las mesas debate en las escuelas 2 y 31 serán dos de las principales sedes de debates, además de otros espacios anexos como el salón del ICA y Círculo de Legisladores.

Estos hablaran de temáticas como diversidad, educación sexual integral, participación juvenil a través de un centro de estudiantes, debate sobre la memoria de hechos nefastos para el país y que no han vivido pero que a través de sus padres y mayores se enteraron y asumieron el compromiso de no olvido para no repetir errores

Acosta revelo que “a fines del año pasado en un encuentro nacional en Entre Ríos, los jóvenes eligieron a Formosa que sea nuevamente sede de este foro, al apreciar el fuerte apoyo del gobierno a los jóvenes que generan las condiciones para que pudiera darse un encuentro de estas características. Aprecian los espacios de apertura para la libre expresión de los jóvenes y, sobre todo la autonomía en torno a los debates”. También se tiene en cuenta la experiencia local, a partir de que organizar un encuentro de estas características demanda una logística importante y no todas estas en condiciones de llevar adelante un foro de esta envergadura.

Cada delegación viene con diferentes realidades en función al contexto geográfico y social, pero con objetivos en común, desde la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios Formoseños que concretan este proyecto para darle continuidad a este espacio de tanta importancia para el sector juvenil, un espacio que ya se han ganado y les pertenece.